徐州8孩母案／董集村「鐵桶陣」布防 採訪難於俄烏前線

江蘇官方省政府昨天公布「徐州八孩母案」調查報告，引來外媒質疑報告疑點重重、漏洞百出。另中國媒體湖南廣電記者日前前往董集村，卻被以「疫情 防控」為由禁止進村，相關視頻及發視頻帳號均遭刪除，有網民因此感嘆，「董集村竟然比俄烏前線還難進？」、「這成了『馬奇諾防線』？」

徐州豐縣鎖鏈女案引發海內外輿論關注。江蘇省委和省政府昨天通報調查情況，將案件定性為涉嫌虐待以及收買被拐賣婦女罪。不過，自由亞洲電台報導，有網民仍質疑官方的調查結論。

報導引述時事評論人關山稱，比如，2010年後，小花梅幾乎一年多就生育一個孩子，又把第一個兒子的年齡改小：「1997年，小花梅還在雲南，怎麼跑到徐州生孩子？所以把他的年齡改小一歲多。」認為這第五份通報漏洞百出，只是把徐州市發出的第四份通報內容細化，沒有新意。

關注婦女權益的湖北維權人士伍立娟說，「這個通報越看漏洞越多。他們自己說的話前後矛盾。我一直在翻看朋友圈發的全都是質疑的聲音。」

網民質疑的還有江蘇省委省政府從17日宣布成立調查組到23日公開調查情況，在其後四天除去路程一天，前後跨越河南 、雲南兩省，共走訪4600餘人次，調查組按八人計算，平均每人每天走訪143人次，按走訪每人十分鐘推算，調查組每人每天工作時間至少23個小時。如果走訪4600餘人，每人每天需走訪766人，如要查閱資料1000餘份，每天要查詢166份。請問當局是怎麼做到的？

另報導說，湖南廣電記者日前驅車前往董集村，被以「疫情防控」為由禁止進村，被阻攔的視頻及發視頻帳號均遭刪除。有網民嘆，「董集村竟然比俄烏前線還難進？」相較烏克蘭 局勢緊張，董集村的「鐵桶陣」防布可謂滴水不漏。

報導引述網民嘲諷道，俄烏前線劍拔弩張，戰鬥一觸即發，「（央視）總台記者都進去了，一個小小的董集村，竟然成了『馬奇諾防線』。」