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江蘇官方通報：8孩母是小花梅 2度遭拐賣

記者林則宏、呂佳蓉／綜合報導
小花梅早前遭曝光，被鐵鏈鎖住限制行動的景象。（取材自微博）
小花梅早前遭曝光，被鐵鏈鎖住限制行動的景象。（取材自微博）

江蘇省政府23日通報「徐州豐縣八孩母親案」最新調查報告，證實「八孩」母親「小花梅」曾兩度遭人販賣，已有多人因此被捕，當地多名官員也遭到懲處。江蘇並宣布，將開展專項行動，嚴厲打擊拐賣婦女兒童和收買被拐賣的婦女兒童等違法行為。

在「八孩母親案」效應下，今年的「中央一號文件」還特別提及，要「防範家族宗族勢力等對農村基層政權的侵蝕和影響」，嚴厲打擊「侵害農村婦女兒童人身權利」的違法犯罪行為。

「豐縣8孩母親案」凸顯出中國農村長久以來存在的販賣婦女問題，在強大的輿論壓力下，江蘇省政府本月17日成立調查組，並於23日發布長達5000多字的調查報告。官媒新華社隨即發表「事件調查」及「事件13問」等長篇報導，央視也跟進，為官方調查報告背書定調。

江蘇官方通報稱，綜合DNA檢驗比對、查閱戶籍底冊和調查走訪結果，認定「豐縣八孩母親」楊某俠為雲南省福貢縣亞谷村人，本名「小花梅」，父母已故。

小花梅1995年嫁到雲南省保山市，1997年離婚後回到亞谷村。小花梅親屬、同村村民表示，其回村後就「言語行為異常」。1998年初，小花梅被人以介紹對象、看病為由，從亞谷村帶至江蘇省東海縣，後被以5000元人民幣(約790美元)賣給當地一名徐姓男子為妻。徐姓男子於1998年5月上旬某日發現小花梅不知去向。

1998年6月，小花梅被董某父親從人口販子「購得」。董某偽造與小花梅的結婚登記等證明文件。當地村幹部和村民證實，楊某英、楊某俠名字經常混用，實際上都是小花梅。

通報並稱，小花梅與董某共生育八名子女，DNA檢驗比對為八名子女均與兩人存在生物學親子關係。

在事件爆發後，經醫療專家會診，均認定小花梅患精神分裂症。目前，小花梅正在醫院接受治療。

豐縣人民檢察院日前以涉嫌虐待罪，批准公安機關逮捕董某，並將對其涉嫌收買被拐賣婦女等犯罪開展偵查取證工作。多名涉嫌拐賣小花梅的嫌犯也已遭到逮捕。

據通報，豐縣縣委書記婁海已遭撤職處分，縣長鄭春偉也遭免職。另有多位地方官員遭到不同程度懲處。

DNA 公安 親子

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