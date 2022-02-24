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腦癱女孩直播練說話 10萬網友打氣：被笑容治癒了

中國新聞組／北京24日電
「小青雲」在做直播。（取材自紫牛新聞）
「小青雲」在做直播。（取材自紫牛新聞）

近日，一位網名「小青雲」的22歲腦癱女孩發布的視頻在網路上火了，許多網友稱被她的笑容治癒了，近十萬網友留言鼓勵，成了全網最溫暖的評論區。

綜合揚子晚報、紫牛新聞報導，小青雲本名吳青蕓，老家在四川，後來戶籍遷到江蘇南通，為減輕家裡負擔，並提升直播和拍視頻的水平，小青雲去年11月離開住在南通海門的母親和妹妹，到安徽蕪湖從事網店客服工作，開始在外打工的生活。

她的視頻內容並沒有太花俏吸睛的內容，僅是記錄從她下班回到家，取回快遞，放下書包，吃上鹹菜，喝一口粥等的日常生活。提起這條視頻，小青雲說，那天在外面比較疲憊，買了點東西回出租屋，順便取回別人寄的方便麵，回到家的感覺瞬間讓她開心，所以笑了。

過去兩年半時間，她拍攝了400多條視頻，做過百場直播，從走路左右搖晃、不會講話，到如今走得越來越平穩，說話口齒也越來越清楚。

小青雲說，做直播之前是做網店的，但一直沒啥效果。後來，小青雲的媽媽姚女士鼓勵她通過做直播和拍視頻來練習說話。她每天揣摩別人如何直播、拍視頻，經常熬夜到淩晨，「剛開始一天直播才賺3元，但我心裡很開心……困難是有的，堅持就沒有了」。

練習英語口語、做瑜伽、跑步、做飯、唱歌……翻開小青雲的視頻作品，小青雲的生活簡單而又豐富，一般人能輕易做到的動作，她都需要經過好幾次失敗才能成功。

通過直播和拍視頻，小青雲獲得許多網友的關注和鼓勵。有網友買她的畫作，也有人送她健身器材，還有人看她冷，就送她一台空調。小青雲說，因為長時間畫畫，身體出現變形，不得已選擇放棄；不過，熱心的小哥哥又幫助她開了一家網店。

「感謝小哥哥小姐姐們，大家把美好和溫柔留給我。」小青雲說，她想把視頻做成自己的成長日記，記錄下生活的美好。她經常給媽媽寄東西和生活費，「我現在特別想把媽媽、妹妹照顧好，她倆是我堅持下去的理由，是指引我的光。」她想努力賺錢讓媽媽生活更好，把妹妹養大。

「小青雲」喜歡畫畫。（取材自紫牛新聞）
「小青雲」喜歡畫畫。（取材自紫牛新聞）

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