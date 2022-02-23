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徐州「8孩母」擁2個假名 21歲開始被拐賣3次

中國新聞組／北京23日電
江蘇徐州「豐縣生育八孩女子」事件主角小花梅，凸顯出中國農村長久存在的拐賣婦女為妻的問題。圖為小花梅早前遭曝光，被鐵鏈鎖住限制行動的景象。（影片截圖）
江蘇徐州「豐縣生育八孩女子」事件主角小花梅，凸顯出中國農村長久存在的拐賣婦女為妻的問題。圖為小花梅早前遭曝光，被鐵鏈鎖住限制行動的景象。（影片截圖）

針對受到中國民眾廣泛關注的「豐縣生育八孩女子」事件，江蘇省委省政府調查組23日通報最新調查報告，證實「八孩」母親「小花梅」曾三度遭人販賣，已有多人因此被捕，當地數名官員也遭到懲處。

通報稱，綜合DNA檢驗比對、查閱戶籍底冊和調查走訪結果，認定「豐縣生育八孩女子」楊慶俠為雲南省福貢縣亞谷村人，本名「小花梅」（父母已故），出生於1977年5月13日。

小花梅1995年嫁到雲南省保山市，1997年離婚後回到亞谷村。小花梅親屬、同村村民反映，其回村後就「言語行為異常」。1998年初，小花梅被人以介紹對象、看病為由，從亞谷村帶至江蘇省東海縣，後被以人民幣5,000元賣給當地一名徐姓男子為妻。

徐姓男子於1998年5月上旬某日發現小花梅不知去向，多方尋找未果，向人口販子索回人民幣2000元「賠償金」。

那小花梅如何從東海縣到豐縣？官方調查指，譚某慶、李某玲夫婦在夏邑縣駱集鄉經營的飯店內，發現流落至此的小花梅，將其賣給在飯店附近工地務工的霍某渠、霍某得，二人在1998年6月將小花梅帶回豐縣經劉某柱介紹轉賣給董志民父親，第三次遭拐賣的小花梅最後到了董志民家。

辦假身分證 楊慶俠、楊慶英都是她

1998年6月，董志民父親從另一組人口販子手中「購得」小花梅。2000年6月，在村幹部協助下，董志民取得與小花沒的結婚證，將結婚日期登記為1998年8月2日，將小花梅名字登記為楊慶俠，出生日期登記為1969年6月6日。

據董志民供述，2011年3月小花梅生次子時，登記產婦信息為「楊慶英」，衛生院要求提供新生兒母親身分證，董志民的父親找人做了一張「楊慶英」的假身分證。

2020年11月，董志民為小花梅辦理低保，申請為楊慶俠落戶，當地派出所按無戶口人員登記戶口規定，為其辦理該鎮集體戶口與身分證。村幹部和村民證實，楊慶英、楊慶俠名字經常混用，實際上都是小花梅。

2月22日，豐縣人民檢察院以涉嫌虐待罪，批准公安機關逮捕董志民，公安機關並將對其涉嫌收買被拐賣婦女等犯罪開展偵查取證工作。多名涉嫌拐賣小花梅的犯罪嫌疑人也已遭到逮捕。

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