無人機「黑飛」 機場 少年想出名：沒16歲不怕坐牢

網傳有無人機在遼寧瀋陽機場上空「黑飛」，疑似當事人在微信聊天群組中稱，自己未滿16歲。（取材自九派新聞）

遼寧瀋陽機場 上空日前傳出有無人機「黑飛」，疑似當事人在微信 聊天群組中稱，自己很想出名，但未滿16歲，只要不犯重罪，就不用坐牢。

香港01報導，網傳影片顯示，有無人機「黑飛」至瀋陽仙桃機場上空，在無人機獲取的畫面左上角出現提示，「飛行高度超過120m，存在違規風險」。

隨後，有網民爆出微信群聊畫面，一名疑似「機主」表示，「我把無人機飛到瀋陽機場裏了，最後好像被打下來了」、「我現在小，未滿16歲，只要不犯重罪，就進不去，我過兩月就滿16了，看趁這個機會趕緊作，如果我滿了16，就不能『黑飛』了」。

機場工作人員表示，目前已轉交機場公安核實處理。

報導說，網上再傳出一段疑似當事人拍片承認將無人機「黑飛」至瀋陽機場，又指自己此舉是因為「我真的很想出名，我還想上電視，我太想成為網紅」。有網友查實，該當事人為抖音用戶「飛行老行家」，現年15歲，輟學在家，擁有10多萬粉絲，長期「黑飛」無人機，早在去年7月份，當地警方就曾對其及其父母進行過批評告誡。

據悉，「黑飛」是指沒有取得私人飛行駕照 ，或者飛機沒有取得合法身份的飛行發燒友，在未經審批下擅自駕駛飛機，或將無人機飛到禁區。