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女上健身房課被教練壓骨折 被嗆身體有問題 賠償談不攏

中國新聞組／北京23日電
健身教練對女子強行拉伸，造成她左股骨幹骨折。（視頻截圖）
健身教練對女子強行拉伸，造成她左股骨幹骨折。（視頻截圖）

河北邯鄲一名楊姓女子日前在健身房上私教課，結果被教練強行拉伸，導致左股骨幹骨折。老闆支付了醫療費，但楊女要求賠償13萬元，未獲回應，因此對簿公堂。話題在網上被熱議，很多網友都驚呼：健身教練這麼猛嗎？

九派新聞報導，據楊女表示，2021年8月29日，健身教練正對她進行肌肉拉伸。拉左腿時，楊女感覺特別疼，於是立即對教練進行提示，同時拍打勸阻教練，要求停止。但教練並未停止，仍執意拉伸。「當時就聽見咔嚓一聲響，然後腿就折了。」

來源：YouTube

事後，教練和健身房為楊女繳付了醫療費用。不過，對於她要求賠償的13萬元，健身房和教練一直推脫，楊女只得將二者告上法庭。

健身房老闆李女士表示，教練都是正規學校畢業，有專業證書。事故原因可能是會員本身的身體素質問題。前期他們已經支付了醫藥費等費用三萬元，之後楊女還有一個鋼板摘除手術，但現在楊女要求賠付後續康復及誤工等費用13萬元左右，雙方沒能談妥，「此事已經進入司法程序，近期將開庭，一切有待法院的判決，法院說賠多少就是多少。」等法院判決之後，他們也將對涉事教練做出相應處分，其也需要承擔相應責任。

健身 醫療費 手術

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