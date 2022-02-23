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電腦被鎖在保險櫃 小姊弟「筆蓋」撬開 父驚：哪學的？

中國新聞組／北京23日電
孩子自製工具打開保險櫃。（視頻截圖）
孩子自製工具打開保險櫃。（視頻截圖）

江西一對姊弟檔為了偷保險櫃裡的電腦玩，竟上網查「解鎖攻略」，花四天自製工具，成功打開保險櫃，孩童父親生氣地問他們從哪裡學的？沒想到兒子竟說「網上學的」。

極目新聞報導，網傳影片顯示，一個男孩正蹲在保險櫃前嘗試開鎖，只見他手裡拿著工具加工筆蓋，姊姊還不時在旁邊幫他，兩人試了幾次後，將筆蓋插進鑰匙孔，十幾分鐘就成功打開保險櫃。

上傳影片的徐先生表示，為了防止孩子偷玩電腦影響學習，想盡辦法把電腦藏起，但孩子總是能找到。他索性網購一個保險櫃用來放電腦，但孩子們依舊能夠拿出來玩。

起初他以為孩子知道密碼，三番兩次修改，卻照樣被小姊弟打開。後來才知道，姊弟倆竟上網查「解鎖攻略」，花4天時間用筆帽、打火機、蠟燭、針等製作了開鎖工具。

徐先生表示，當時看到他們打開保險櫃，又好笑又好氣，「要是他們把這精力用在學習上就好了」。許多網友看了打趣說，「不用擔心了，長大後能開鎖謀生了。」

據報導，網路上有許多「教你如何用鐵絲開鎖」、「鑰匙沒帶如何開鎖」等相關影片，但並沒有教如何用筆蓋自製工具開鎖的相關內容。不過出售該保險櫃的商家表示，該款保險櫃不需要同時使用鑰匙和密碼來開門，只需二者之一。專業從事開鎖工作的人士也證實，自製工具開鎖從原理上是行得通的。

不過律師提醒，如果以營利為目的，或明知他人可能利用自己傳授的方法進行違法犯罪活動，還繼續傳授開鎖方法甚至兜售開鎖工具，涉嫌構成傳授犯罪方法罪。

徐先生網購的保險櫃。（取材自極目新聞）
徐先生網購的保險櫃。（取材自極目新聞）

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