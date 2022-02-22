徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

「徐州八孩案」的丈夫董志民和妻子。（取材自微博）

江蘇省委省政府調查組23日發布「豐縣生育八孩女子」事件調查處理情況通報，對女子身分認定等情況作出說明，對17人進行問責，給予豐縣縣委書記婁海撤銷黨內職務、政務撤職處分，給予豐縣縣委副書記、縣長鄭春偉黨內嚴重警告處分，免去黨內職務，責令辭去縣長職務。

1月27日以來，「豐縣生育八孩女子」事件引發社會廣泛關注。2月17日，江蘇省委省政府成立調查組對事件進行全面深入調查核查。

據通報，經公安 機關偵查，認定「豐縣生育八孩女子」為雲南省福貢縣亞谷村人小花梅，於1977年5月13日出生。1998年6月起，董志民與之共同生活，共生育8名子女。小花梅確診患有精神分裂症，目前正在醫院接受治療。

2月22日，豐縣人民檢察院對犯罪嫌疑人董志民，以涉嫌虐待罪依法批准逮捕。另外，公安機關初步查明，小花梅系董某更（董志民父親）於1998年6月經他人介紹花錢買來的。相關犯罪事實仍在深入偵查中。

調查組表示，將深刻吸取教訓，近期全省已部署開展專項行動，全面深入排查整治侵害婦女兒童等權益問題，嚴厲打擊違法犯罪行為。

DNA 比對 小花梅就是楊慶俠

前記者鄧飛在微博公布了民眾提供的楊慶俠與董志民結婚證相片，無論照片中女子的容貌或是年齡，都讓民眾懷疑「小花梅」與受虐的「8孩母親」是不同人。

對此官方稱，公安機關在河南省項城市找到小花梅同母異父妹妹光某英（原名花某英）。2月9日，經公安部物證鑒定中心對楊慶俠、光某英血液樣本與普某瑪（小花梅母親，2018年去世）遺物上提取的生物檢材進行DNA檢驗比對，結果為普某瑪與楊慶俠、光某英均符合生物學親子 關係。2月13日，公安部物證鑒定中心又對桑某羅（小花梅大舅）、李某元（小花梅小舅）、沙某付（小花梅大姨）、李某梅（小花梅小姨）血液樣本進行DNA檢驗比對，與楊慶俠均符合親緣關係。2月20日，公安部物證鑒定中心對上述檢驗對象的檢材再次進行檢驗比對，檢驗結果與之前一致。綜合DNA檢驗比對、查閱小花梅雲南戶籍底冊和調查走訪，認定楊慶俠即小花梅（戶籍登記姓名為小花梅，出生日期為1977年5月13日，雲南省福貢縣亞谷村人）。

針對「董志民、楊慶俠結婚證照片上的女子與楊慶俠不是同一人」的問題，公安機關調查發現，楊慶俠近照系從抖音視頻中截取，經修圖後流傳到網上，與實際容貌有差異。同時，受年齡增長造成的皮膚老化、毛髮退化、脂肪組織液化以及牙齒缺失等因素影響，楊慶俠容貌也發生了變化。2月22日，公安部物證鑒定中心人像鑒定，楊慶俠與董志民結婚證照片與楊慶俠在雲南第一次結婚照片、網傳視頻截圖楊慶俠照片、楊慶俠身份證照片、楊慶俠近照反映出的人像特徵相同，認定為同一人。

針對「楊慶俠可能是四川籍失蹤女子李瑩」的問題，公安機關開展專門調查。經江蘇公安機關會同四川公安機關將李瑩母親與楊慶俠進行DNA檢驗比對，結果排除生物學親子關係。據此認定楊慶俠與李瑩不是同一人。

長子與次子差十歲？節育失敗

8孩母被「丈夫」用狗鏈栓在破屋內囚禁，前後生養了8個小孩，引發虐待問題。

官方調查稱，楊慶俠與董志民共生育8名子女，戶籍信息顯示，長子董某港於1999年7月出生、次子2011年3月出生、三子2012年4月出生、四女2014年11月出生、五子2016年5月出生、六子2017年5月出生、七子2018年11月出生、八子2020年1月出生。徐州市公安機關將8名子女與楊慶俠、董志民進行DNA檢驗比對，結論為8名子女均與兩人存在生物學親子關係。

調查發現，1999年楊慶俠生育第一個孩子後，採取了節育措施，至2010年董、楊二人未生育，後節育措施失效，2011年至2020年又生育7個孩子。基層計生工作人員在跟蹤管理、服務指導、信息採集等方面未能認真履行職責，負有失管失察責任。