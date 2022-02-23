中國監管部門下令國企 查對螞蟻集團資金往來

中國監管部門已要求國有企業啟動新一輪檢查，以查明他們對億萬富翁馬雲的螞蟻集團投資，以及與該公司的其他關聯。(歐新社)

馬雲旗下的螞蟻集團 疑遭到官方新一波鎖定。三名知情人士指出，中國監管部門已要求中國國有企業啟動新一輪檢查，以查明他們對億萬富翁馬雲的螞蟻集團投資 ，以及與該公司的其他關聯。

路透報導，消息人士表示，監管機關在這波新舉動中，要求這些國企提交與螞蟻集團有關的股票投資、資產支持證券風險敞口，以及貸款的細節。監管當局要求進行檢查的實體包括國有銀行和非銀行企業。

其中一名消息人士說，這個要求是上周提出的。目前尚不清楚這些企業是否有繳交資料的最後期限，也不清楚之後是否有進一步行動。

這個消息加劇了投資者對中國政府今年繼續整頓科技平台企業的擔憂，引發22日科技板塊繼續遭到拋售。阿里巴巴股價最多下跌5.3%，至1月28日以來最低。

報導說，螞蟻集團拒絕對此事發表評論。

螞蟻350億美元上市大計擱淺逾1年，中國政府期間推出了一系列對互聯網巨頭的監管措施，包括阿里及騰訊均大受影響。

另據彭博報導，人行此前稱螞蟻將整體申設為金融控股公司，所有從事金融活動的機構都全部納入金融控股公司接受監管。

作為重組 計畫的一部分，螞蟻集團已將其資本金增至350億元人民幣；並按照監管要求，斷開支付寶與「花唄」「借唄」等其他金融產品的不當連接，糾正在支付鏈路中嵌套信貸業務等違規行為；主動壓降餘額寶餘額，截止去年底餘額寶規模已降至7650億元，年比降逾三分之一。

然而重組並非一帆風順；1月中旬大型國有資產管理公司--中國信達出人意料地宣布，將退出對螞蟻集團子公司的增資協議，並未透露具體原因。