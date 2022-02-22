廣西女推倒性騷男致死 獲判正當防衛

女性遭受性騷擾、跟蹤騷擾等事件層出不窮，圖為示意圖。（取材自瀟湘晨報）

2020年，廣西一潘姓女子推倒對其性騷擾 的酒醉王姓男子，王姓男子被推到後昏迷，13天後死亡。去年11月判決出爐，法院認定屬於正當防衛，依法不應承擔民事責任，案件在網路引發廣泛熱議。有律師表示，這次判決在很大程度上改變了以往的慣例，不再是誰死誰有理的「和稀泥」判決。

香港01報導，2020年5月，廣西壯族自治區來賓市象州縣的潘小姐和同村的王男同行時，多次遭到醉酒的王男摟抱、親吻。王男被潘女士推開後，倒地昏迷，住進醫院。經過13天，王男死亡。鑑定結果顯示，王男跌倒頭枕部著地導致嚴重顱腦損傷死亡。潘女士因此被王男家屬索賠87萬餘元（人民幣，約13.7萬美元）。

2020年8月，象州縣公安 局以潘某涉嫌過失致人死亡罪向象州縣人民檢察院移送審查起訴。該年9月，象州縣人民檢察院作出不起訴決定書。王男家屬不服，向來賓市人民檢察院申訴。2021年7月，象州縣人民檢察院再次作出不起訴決定書，作不起訴處理。

在民事賠償方面，象州縣人民法院2021年11月判決，該案證據證明潘女士的行為未超出必要限度，屬於正當防衛，依法不應承擔民事責任。

紅星新聞報導，承辦此案的法官提到，潘女士推開王男，「沒有傷害對方的故意」，未構成防衛過當，屬於正當防衛，依法不應承擔民事責任，故對王男家屬提出的87萬餘元賠償金不予支持。王男家屬則未再上訴。

法官表示，法律認定的防衛過當，是指潘女士本來有傷害王男的故意，「王男摟抱潘女士後，潘女士將他推開，不可能推的時候就想到造成對方重傷或者死亡。正常人都不會這樣想。」他認為，判決時須 「考慮整個過程」，不能把王男死亡和他的性騷擾行為割裂開來，僅考慮死亡的結果。

四川一上律師事務所合夥人林小明律師說，潘女士的行為符合正當防衛的構成要件，避免了正當防衛成為「睡眠條款」，不再是和稀泥的「誰死誰有理」判決。知名性教育專家、北京 師範大學教授劉文利則認為，此案判決尊重事實，「改變了以往的慣例 」，為以後遭遇性騷擾的女性能大膽維護權益、主張權利樹立好的榜樣。