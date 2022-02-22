我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將宣布對俄羅斯制裁 美駐聯合國大使：俄國需負責

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

百度工程師 曬AV女優資訊被炒…向公司索賠敗訴

中國新聞組／北京22日電
百度公司在與員工的勞動爭議中勝訴。（取材自界面新聞）
百度公司在與員工的勞動爭議中勝訴。（取材自界面新聞）

一位楊姓研發工程師2015年3月入職網路巨頭百度公司，卻在2019年8月因在公司內網上傳「AV女優信息一覽表」，遭到公司開除。楊某提起訴訟，主張公司在未滿勞動合同期限的情形下與其解除勞動合同，要求百度支付其違法解除勞動合同賠償金31萬7760元（人民幣，下同，約5萬美元），但被判敗訴。

對於這個判決，有網友表示，「這回家看不行麽」「還要賠償？」「好人一生平安」，還有人調侃，「這些信息不就是百度提供的嗎？」「我朋友說想看看這個表」。

香港01報導，百度公司表示，楊某在公司內部公開的網站上傳AV資料，並未設置瀏覽權限，為可訂閱狀態，被不少人訂閱，達到了幾萬人的觀看量。楊某則表示，其想轉職做鑑黃師，所以其發布的內容是屬於提前準備。

法院經審理認為，楊某主張在百度百科可以搜索到其發布的人物資料，同時發布國外網站的連接。法院不採信其發布內容為工作內容的主張。百度作為一個大型的搜索引擎具有搜索的功能，這並不代表在百度上可以查到的任何內容均可以發布在公司內網Wiki上，因此所有員工均應該區分場合區分對待；楊某雖不認可員工手冊、百度職業道德與行為規範、百度獎懲管理制度的真實性，稱存在更改的可能性，但確認函中明確顯示楊某簽收了上述文件。

法院又指，即使沒有規章制度的約定，楊某在公司Wiki上發布「不健康、不文明的內容」，亦「嚴重違反了職業道德」。百度公司與楊某解除勞動合同並無不當，要求公司支付違約金的訴訟請求依據不足，法院不予支持。

百度公司在與員工的勞動爭議中勝訴。（取材自中國裁判文書網）
百度公司在與員工的勞動爭議中勝訴。（取材自中國裁判文書網）

百度 香港

上一則

廣西女推倒性騷男致死 獲判正當防衛

下一則

關水牢、槍抵頭…安徽男被騙到緬甸 扮「美女裸聊」

延伸閱讀

擺脫「大怒神」 中國科技業五大難關待解

擺脫「大怒神」 中國科技業五大難關待解
規避中國互聯網監管？ 傳字節跳動放棄戰略投資業務

規避中國互聯網監管？ 傳字節跳動放棄戰略投資業務
中國網民規模突破11億 騰訊、阿里、百度用戶排前三名

中國網民規模突破11億 騰訊、阿里、百度用戶排前三名
「現在這位」諷習近平？ 百度取消聯想功能

「現在這位」諷習近平？ 百度取消聯想功能

熱門新聞

一名中國線人向英國提供有關中國科技大廠華為威脅的情報。(美聯社)

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

2022-02-17 12:34
日本選手爆料稱南韓隊在冬奧餐廳「順手摸瓜」，把水果區的西瓜和哈蜜瓜直接清空打包帶走。示意圖。（取材自自媒體「二哥聊球」）

南韓隊怨冬奧伙食糟 卻被爆「順走」很多西瓜

2022-02-15 09:00
羽生結弦。（新華社）

用「抗日名句」讚羽生結弦 編劇轟央視：迷妹過度吹捧

2022-02-11 19:42
谷愛凌14日完成比賽後吃起了隨身攜帶的韭菜盒子。(取材自新京報)

谷愛凌賽場啃韭菜盒子、包子 還想吃元宵、成都火鍋…

2022-02-16 10:08
各方看好的中國隊谷愛凌，15日在北京冬奧自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽獲得銀牌。圖為她查看比賽分數神情。(Getty Images)

「金魚嘴」谷愛凌送飛吻 觀眾驚呼可愛

2022-02-19 07:00
青海省地方金融管理局原巡視員、副局長王麗。(取材自政知圈)

青海女貪官藏整櫃愛馬仕 最愛攬鏡欣賞自己

2022-02-19 11:05

超人氣

更多 >
帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世

帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世
Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增
新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對

新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對
普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」

普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」
CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險

CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險