百度工程師 曬AV女優資訊被炒…向公司索賠敗訴

百度公司在與員工的勞動爭議中勝訴。（取材自界面新聞）

一位楊姓研發工程師2015年3月入職網路巨頭百度 公司，卻在2019年8月因在公司內網上傳「AV女優信息一覽表」，遭到公司開除。楊某提起訴訟，主張公司在未滿勞動合同期限的情形下與其解除勞動合同，要求百度支付其違法解除勞動合同賠償金31萬7760元（人民幣，下同，約5萬美元），但被判敗訴。

對於這個判決，有網友表示，「這回家看不行麽」「還要賠償？」「好人一生平安」，還有人調侃，「這些信息不就是百度提供的嗎？」「我朋友說想看看這個表」。

香港 01報導，百度公司表示，楊某在公司內部公開的網站上傳AV資料，並未設置瀏覽權限，為可訂閱狀態，被不少人訂閱，達到了幾萬人的觀看量。楊某則表示，其想轉職做鑑黃師，所以其發布的內容是屬於提前準備。

法院經審理認為，楊某主張在百度百科可以搜索到其發布的人物資料，同時發布國外網站的連接。法院不採信其發布內容為工作內容的主張。百度作為一個大型的搜索引擎具有搜索的功能，這並不代表在百度上可以查到的任何內容均可以發布在公司內網Wiki上，因此所有員工均應該區分場合區分對待；楊某雖不認可員工手冊、百度職業道德與行為規範、百度獎懲管理制度的真實性，稱存在更改的可能性，但確認函中明確顯示楊某簽收了上述文件。

法院又指，即使沒有規章制度的約定，楊某在公司Wiki上發布「不健康、不文明的內容」，亦「嚴重違反了職業道德」。百度公司與楊某解除勞動合同並無不當，要求公司支付違約金的訴訟請求依據不足，法院不予支持。