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關水牢、槍抵頭…安徽男被騙到緬甸 扮「美女裸聊」

記者陳政錄／北京22日電
安徽男子被騙到緬甸工作，進行電信詐騙，一個月爆瘦20公斤。（取材自安徽商報）
安徽男子被騙到緬甸工作，進行電信詐騙，一個月爆瘦20公斤。（取材自安徽商報）

日前安徽一男子在柬埔寨，淪為「血奴」事件引發關注後，據媒體爆料，當地也有不少人被騙到境外工作，卻遭遇非人待遇，譬如有男子受「公司」脅迫，用虛擬相機偽裝成美女欺騙他人裸聊，在敲詐勒索受害人同時，自身也飽受煎熬，更有人因此一個月內爆瘦20公斤。

安徽商報報導，安徽池州市男子張某，在2020年經朋友介紹，前往緬甸北部打工，以為做高薪的「遊戲客服」，不料一去就陷入黑暗。報導稱，張某在「蛇頭」帶領下，十多人翻山越嶺偷越國界，還被警告有地雷，不得中途逃跑，等抵達目的地時，當地接應公司還持刀、拿槍夾道歡迎，安排他們入住出入口被24小時管制的「公司」。

在安排下，張某等人身分證、銀行卡、手機被強行收走，被要求進行電信詐騙，包括每天依照公司要求，在社交軟體上偽裝各種身分，用虛擬攝影機裝成美女欺騙他人裸聊，敲詐勒索受害人。

張某回憶，他先後三次逃跑均被抓回，受到毒打，直到某次成功逃到邊境口岸向中國警方自首後，才脫離苦海。

安徽商報引述另一名受到相同待遇，來自安徽滁州市鳳陽現的繆某坦言，當初以為是一條發財路，沒想到偷渡到緬北後，進入「人間地獄」，在公司內住大通鋪、吃的是「似豬食的食物」。

他回憶，「人身自由、安全都不是自己說了算，我去的時候130斤，一個月後逃出來的時候瘦了40斤（20公斤）」，不聽話者，還會被關水牢，遭AK47抵在腦門上懲罰。報導稱，直到某天繆某透過外出採購機會逃走才回到中國，在去年10月向警方懺悔時，他的身體猶如一具乾癟的木材。

據統計，僅安徽省，2021年就先後核查勸阻21批次，航班上出境作案高風險人員47名、非法偷渡者515名，向駐外使領館申請旅行證的人員311名。

安徽省公安廳表示，在全力執法後，目前全省滯留緬北的重點人員較高峰期已減少約70%。公安稱，當前藏身中國大陸境外，特別是緬北的犯罪分子以招工等名義，通過招聘網站、網路平台發布廣告，以高額薪資為誘餌，吸引年輕人前往務工，實際是從事詐騙犯罪活動。

公安 詐騙 偷渡

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