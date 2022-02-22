我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將宣布對俄羅斯制裁 美駐聯合國大使：俄國需負責

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

8孩母效應 中國婦權受關注 修法獲42萬條意見

中國新聞組／北京22日電

徐州「8孩母」案令中國婦女權益保障問題備受關注，有關修訂草案公開徵集意見，1個月罕見接獲約42萬條意見，參與人數超過8萬人。有學者認為，這項草案對違法者的懲戒偏輕。

綜合媒體報導，「8孩母」案令處於修法過程的中國「婦女權益保障法」也成為輿論焦點，這項草案罕見接獲約42萬條法律意見，參與人數約8萬人。相比之下，同期徵求意見的其他法律草案，只有數十到數百不等的參與人數，這條草案引起的關注度可見一斑。

報導指出，中國「婦女權益保障法」自1992年正式推出以來，這次是第3次修訂。現行版本共9章61條，修訂草案修改48條、保留12條、刪除1條，新增24條，修改後共9章86條，被認為是「廢舊立新」。

「中國慈善家」雜誌訪問了多名學者及律師的意見。長期致力於女性權益研究的西南政法大學人權法學教授趙樹坤認為，這次草案中關於違法的懲戒及追責內容較輕。草案雖然訂明相關單位保障婦女權益的義務，但違反法律的責任多為「責令改正」，這樣令違法者不需要付出太多代價。她認為，應該適當增加對違法行為的處置措施。

北京市千千律師事務所執行主任、律師呂孝權表示，法院根據「婦女權益保障法」判案不多，因為這部法律太過原則性，缺乏可操作性。在現實案例中，解救拐賣婦女過程困難重重，是因為對相關責任人和責任單位監督問責機制不到位。他建議在草案規定法律責任舉措，如將防止拐賣婦女納入地方政府績效考核體系。

報導指出，全國人大常委會初審草案時，委員李銳曾坦言，從目前中國現實情況，婦女被拐賣、性侵、家庭暴力等問題尚未得到根本解決。

山東省人大常委會副主任王良在分組審議時建議，進一步加大對拐賣女性行為的打擊力度，實施拐賣與收買同責，杜絕拐賣行為的潛在因素。

北京 性侵

上一則

冬殘奧217人中國代表團成立 雪容融要上崗了

下一則

挺八孩母？書店紛設女權專櫃 被約談後書籍下架

延伸閱讀

八孩效應 中國修訂婦權保障法獲42萬條意見

八孩效應 中國修訂婦權保障法獲42萬條意見
蘇貞昌將施政報告 藍：開放核食無配套就杯葛

蘇貞昌將施政報告 藍：開放核食無配套就杯葛
抗通膨救選舉 民主黨促停收聯邦汽油稅

抗通膨救選舉 民主黨促停收聯邦汽油稅
憂通膨燒到期中選舉 民主黨促暫時免收聯邦汽油稅

憂通膨燒到期中選舉 民主黨促暫時免收聯邦汽油稅

熱門新聞

一名中國線人向英國提供有關中國科技大廠華為威脅的情報。(美聯社)

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

2022-02-17 12:34
日本選手爆料稱南韓隊在冬奧餐廳「順手摸瓜」，把水果區的西瓜和哈蜜瓜直接清空打包帶走。示意圖。（取材自自媒體「二哥聊球」）

南韓隊怨冬奧伙食糟 卻被爆「順走」很多西瓜

2022-02-15 09:00
羽生結弦。（新華社）

用「抗日名句」讚羽生結弦 編劇轟央視：迷妹過度吹捧

2022-02-11 19:42
谷愛凌14日完成比賽後吃起了隨身攜帶的韭菜盒子。(取材自新京報)

谷愛凌賽場啃韭菜盒子、包子 還想吃元宵、成都火鍋…

2022-02-16 10:08
各方看好的中國隊谷愛凌，15日在北京冬奧自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽獲得銀牌。圖為她查看比賽分數神情。(Getty Images)

「金魚嘴」谷愛凌送飛吻 觀眾驚呼可愛

2022-02-19 07:00
青海省地方金融管理局原巡視員、副局長王麗。(取材自政知圈)

青海女貪官藏整櫃愛馬仕 最愛攬鏡欣賞自己

2022-02-19 11:05

超人氣

更多 >
帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世

帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世
Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增
新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對

新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對
普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」

普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」
CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險

CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險