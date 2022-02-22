8孩母效應 中國婦權受關注 修法獲42萬條意見

徐州「8孩母」案令中國婦女權益保障問題備受關注，有關修訂草案公開徵集意見，1個月罕見接獲約42萬條意見，參與人數超過8萬人。有學者認為，這項草案對違法者的懲戒偏輕。

綜合媒體報導，「8孩母」案令處於修法過程的中國「婦女權益保障法」也成為輿論焦點，這項草案罕見接獲約42萬條法律意見，參與人數約8萬人。相比之下，同期徵求意見的其他法律草案，只有數十到數百不等的參與人數，這條草案引起的關注度可見一斑。

報導指出，中國「婦女權益保障法」自1992年正式推出以來，這次是第3次修訂。現行版本共9章61條，修訂草案修改48條、保留12條、刪除1條，新增24條，修改後共9章86條，被認為是「廢舊立新」。

「中國慈善家」雜誌訪問了多名學者及律師的意見。長期致力於女性權益研究的西南政法大學人權法學教授趙樹坤認為，這次草案中關於違法的懲戒及追責內容較輕。草案雖然訂明相關單位保障婦女權益的義務，但違反法律的責任多為「責令改正」，這樣令違法者不需要付出太多代價。她認為，應該適當增加對違法行為的處置措施。

北京 市千千律師事務所執行主任、律師呂孝權表示，法院根據「婦女權益保障法」判案不多，因為這部法律太過原則性，缺乏可操作性。在現實案例中，解救拐賣婦女過程困難重重，是因為對相關責任人和責任單位監督問責機制不到位。他建議在草案規定法律責任舉措，如將防止拐賣婦女納入地方政府績效考核體系。

報導指出，全國人大常委會初審草案時，委員李銳曾坦言，從目前中國現實情況，婦女被拐賣、性侵 、家庭暴力等問題尚未得到根本解決。

山東省人大常委會副主任王良在分組審議時建議，進一步加大對拐賣女性行為的打擊力度，實施拐賣與收買同責，杜絕拐賣行為的潛在因素。