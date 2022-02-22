挺八孩母？書店紛設女權專櫃 被約談後書籍下架

杭州一書店內，店方提醒顧客關注豐縣「8孩母」案。（取材自推特）

江蘇省徐州市豐縣「8孩母」受到廣泛關注，並引發網上關於拐賣婦女、女性權益的討論，有志願者在上海地鐵 車廂遊說乘客關注「八孩母」浙江杭州、陝西西安還有書店 近日為此設立專櫃，展示女權、性別議題書籍，但據傳書店隨後被有關方面約談，相關書籍被下架。

綜合媒體報導，這些書店設立展示關於女權、性別議題書籍的專櫃，宣傳板上寫着「關於豐縣你應該閱讀的書」，明顯是針對「8孩母」。在杭州一家書店內，一塊寫著「關於豐縣你應該閱讀的書」牌子前，擺放著各種有關婦女的書籍，還有一張小桌子，上面有一條鐵鏈。在西安一家書店，牌子上寫著「8孩鐵鏈女」在視頻中的其中一句話：「這世界不要俺了」。

不過，報導引述網上消息說，這些書店被約談後，書籍全被下架。

另據自由亞洲電台報導，中國裁判文書網上載了兩百多份包括豐縣法院在內的裁決被拐賣婦女不得離婚的法律文書，但遭到遼寧省網信辦警告。

報導說，各地網民無視當局阻撓，繼續揭露徐州拐賣婦女事件，並聲援「8孩母」。在網民上傳社交平台的圖片中，一名女孩舉起寫有「不救狗鏈女，我怕成李瑩」的紙牌；另有一男子在上海地鐵一號線向顧客發出解救「8孩母」的視頻受到網民讚揚。在視頻中，一男子手持寫有「請關注徐州豐縣8孩被拐媽媽」的字牌，向乘客說：「今天是徐州8孩媽媽被拐賣，很有可能哪一天是我們的親人、朋友，甚至我們的家人被拐賣，任何一個婦女兒童被拐賣對一個家庭來說是滅頂之災，希望大家能夠持續關注、點讚，分享轉發，相信我們的朋友關注會給當地政府一定的壓力了，還原真相，解救這些被拐賣的婦女兒童。」

另一位退伍軍人的視頻點擊量據稱達到300萬次。這位穿迷彩服的老兵在視頻中說：「即使8孩母親真的不是李瑩，我們也要借此機會要有關部門尋找李大同（已故）的女兒李瑩，我們有責任幫他（李大同）完成生前的心願，找到他的女兒，告慰他在天之靈。每個人一聲呼喚就會匯聚成巨大的量。」