「8孩母」案 官方查洩密者 網酸：解決提出問題的人

豐縣董集村的村口已經被封鎖。(取材自微博)

脖子被拴鐵鏈的徐州「八孩母」案仍未平息，江蘇省官方日前成立調查組後，官方除啟動維穩模式大舉刪文及警告外，「八孩母」傳出已被轉移他處，下落受到關注；而事發的董集村一帶則被架設鐵皮團團圍住。

綜合媒體及網路訊息，知情人士直指，江蘇省官方調查組進場調查的第一件事，就是拴鏈女楊慶俠與董志民的結婚證究竟是誰洩漏的？江蘇及安徽至少有一百多人因此被傳喚，不少網友除對此大感失望，並表示此舉實是承襲官方「不解決問題，先解決提出問題的人」的作法。

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網路影像及照片並顯示，為進一步防止包括志工、民間調查記者在內的熱心人士接近，除原有由當地警方設置的檢查哨外，江蘇豐縣董集村及周邊地區上周起更以「防疫 」為名，架設起綿延數百公尺的鐵皮圍牆，將全村及周邊地區團團圍住，只在道路留下缺口，由員警把守一一登記人車證件。

更受注意的則是事件當事人「八孩媽」目前的處境及下落。先前，2名試圖前往江蘇省豐縣精神病院視她的2名女性志工，一度被警方拘留。她們雖被釋放，但公開指控拘留的員警涉嫌動粗，身上出現被毆的傷痕。當地警方這一舉止，反讓外界懷疑「八孩媽」的行蹤究竟何在？

據多次領先披露徐州八孩案訊息的維特帳號「驕傲女孩」及其他網友指稱，「八孩媽」似有可能已經不在原先收治她的豐縣精神病院，而被轉移他處。其中「驕傲女孩」指稱，豐縣精神病院的人「都不知道李瑩（外界普遍認為的八孩媽身分）在哪兒了」；另一名網友則說，八孩媽「不在豐縣，也不在徐州」。

「鐵鏈女」事件調查組不可靠? 網路掀「全民戰徐州」風潮。(取材自推特)

除「八孩媽」外，徐州境內其他可能被拐賣受虐的女性下落也受到關注。率先披露此案的調查記者鄧飛透過微博 表示，一名銅山民眾寫信告訴他，距董集村5公里處「還有些被困的年輕女子，也是被從別處帶來，關在家裡與外界隔絕」。「雖然沒有像『鐵鍊女』（八孩媽）一樣地悲慘，但境地也不好，這些女孩可能是家人『嫁』過來的」。

另據網路訊息，當局對「八孩案」的維穩措施持續展開。其中，先前參與聲援此案連署的相關大學校友，已陸續接獲通知要求撤出連署；而描寫中國人口拐賣的舊著、最近熱賣的相關書籍，也突然從網購平台下架；而在網路上張貼聲援標語相片的網友，也被要求刪除相片。