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小伙退租留百瓶尿液 蘇州房東頭痛：半數都沒蓋子

中國新聞組／北京22日電
張先生的房客退房後，他在屋內發現上百瓶裝滿尿液的礦泉水瓶。（取材自新晚報）
張先生的房客退房後，他在屋內發現上百瓶裝滿尿液的礦泉水瓶。（取材自新晚報）

「做房東十幾年，第一次遇到這麼不講衛生的租客。」房東張先生日前聯繫房客時，發現自己已被租客拉黑，等他到房間查看時，發現已人去房空，租客還在房間留下上百個尿瓶，其中半數還沒蓋蓋子；他拉上妻子和朋友三個人，打掃了四、五個小時才清理完。

新晚報報導，事發江蘇蘇州吳中區。網傳視頻顯示，房間的地上、床上、桌子上，堆滿了外賣盒、礦泉水瓶等垃圾。礦泉水瓶內，還都裝滿了黃色液體，房東張先生表示那些都是尿液。

來源：YouTube

張先生稱，這個房間的租客是一名20多歲的小伙子。 17日，他聯繫這名房客到社區做核酸時，發現被這名租客拉黑了。當日中午，他拜託朋友到房間查看，沒想到朋友發給他一張非常混亂的房間照片。

17日下午2時左右，張先生和妻子一起來到這間房子。 「一打開房門，味道特別大，房間裡除了外賣盒子，還有用礦泉水瓶裝的尿液，有一些瓶子蓋子都沒蓋，被子也是破的，不知這小伙子平時是怎麼睡的。」張先生稱，他們雙方並無經濟或者押金糾紛，這個小伙子單純就是不講衛生。

「小伙子租房一年多，每個月24日都會正常繳納600元（人民幣，下同）房租，而且因為小伙子最初租房的時候，說手頭不太寬裕，押金也只有200元。現在他身分證還丟在租房內，也沒拿走。」張先生表示，除了這個小伙子，這套房子還住了其他的租客。此前，張先生曾多次接到其他合租房客對這個小伙子的投訴，說這個小伙子上完廁所和走過的地方都會有黑色痕跡。張先生每次與這名小伙子溝通後，他都會好好答應。

最後，張先生一行三人打掃了四、五個小時，才把這個房間打掃完。 「沒蓋子的尿瓶差不多有50瓶，我們一瓶一瓶倒掉後才扔空瓶，還有50多瓶蓋了蓋子的，被丟在床下。」張先生說，做房東十幾年，遇到過一些不講衛生的，但第一次遇到這樣的。打掃完後，他們把房間的門窗全部打開通風，之後會重新換一個床墊再出租。

租客 房東

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