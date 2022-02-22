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質疑韓戰「冰雕連」 知名記者羅昌平被提起公訴

中國新聞組／北京22日電

中國知名傳媒人羅昌平因微博被指「侮辱英烈」遭拘押超過五個月，案件21日獲法院立案。消息指羅昌平選擇主動認罪以換取較短刑期。有法律界人士認為，羅昌平行使言論自由，卻遭當局以言入罪，更欲透過該案殺雞儆猴，令日後再無人敢對官方篡改歷史提出異議。

自由亞洲電台報導，據海南三亞城郊檢察院18日在官網以「重要案件」的名義發布消息，稱在當日對羅昌平發表「侮辱志願軍英烈名譽、榮譽言論」的行為，向三亞市城郊人民法院提起公訴和刑事附帶民事公益訴訟。

檢方稱，羅昌平在其三亞市住處使用新浪微博帳號發表帖文，「侮辱在抗美援朝長津湖戰役中犧牲的中國人民志願軍『冰雕連』英烈，引發公眾強烈憤慨，造成惡劣社會影響」。

據要求匿名的人士透露，從律師圈獲得的說法是，因為羅昌平被抓前，主動認錯，被抓後，也已主動認罪認罰，所以他可能被處以七個月左右的刑期。羅昌平的朋友也在朋友圈委婉地提及，羅可能自己認罰以獲短刑期，然後讓此事翻篇。不過這個說法並沒有得到官方的證實。

資深法律人盧思位即指出，在他們看來，羅的言論只是對一個存在爭議的問題發表了自己的看法，仍屬於基本言論範疇。但問題在於，在中國，對法律的解釋權不在民眾和法律人。

而一位原羅昌平的同事則委婉地指出，此事最大的後果，在於讓更多的人閉嘴，即便是面對官方扭曲基本事實、虛構所謂的光榮和感動，也沒人敢說了。

微博 長津湖

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