20萬元投資「長津湖」回報百萬元? 多人被騙血本無歸

「長津湖投資」騙局，讓不少人血本無歸。圖為福州民眾經過「長津湖之水門橋」電影宣傳海報。（中新社）

熱門電影 「長津湖 」續作「長津湖之水門橋」正在熱映，兩部電影票房紅火後，相關的投資 「騙局」也上演。有人投資數十萬至上百萬元人民幣(約15.8萬美元)，結果所謂的「影視公司」跑了。「長津湖」主投資方北京博納影業強調，從未授權第三方開展相關電影的融資業務，建議苦主報警。

據「新黃河」報導，「全中國有大量的專業騙子在賣『長津湖』系列電影的分額，被騙人數非常多。」一名參與「水門橋」投資的人士表示，對方在微信成立名為「長津湖投資者」的聊天群，50多名投資客被不同的「影視公司」詐騙，購買兩部電影的投資分額，最高一筆投資高達110多萬元。如今，這兩部電影的收益結算期還沒到，但簽約公司均已人間蒸發。

「小投資大收益，成為電影投資人，分享『長津湖』票房分紅」」，報導指出，從去年上半年起，市面上就出現多家影視公司在公開售賣「長津湖」的投資分額。去年6月，錢先生在網上認識一位來自「震傑影視傳媒（上海）有限公司」的員工，對方透露「內部消息」，稱十一期間「長津湖」將上映，票房保守估計可達20億元，目前有家北京公司正在出售少量投資分額，收益回報率可達三到五倍。

去年9月30日，「長津湖」上映後，票房一路上漲。投資了20萬元的錢先生，滿心歡喜地期待半年後能有百萬元收益，不料10月底，網上開始有人反映被騙了，他趕緊聯繫相關人員，才發現所有人都失聯了。無奈報警的錢先生歎氣說：「電影是火了，跟咱卻沒半點關係了。」如今，錢先生正苦思研究，如何才能追回自己投資的20萬元。

湖北的周先生同樣遇到相同騙局，他也通過社交軟件認識一位影視中介公司員工，後來與北京一家叫「朝朝暮暮文化傳媒」簽訂「電影「長津湖」上集收益權轉讓協議」，投資3萬元購買了對方0.006%的投資分額股權，之後公司同樣失聯。

面對多名投資客因「長津湖」被騙至血本無歸，博納影業集團去年便曾先後發過多次聲明，未授權任何公司或個人開展有關「長津湖」和「水門橋」的融資業務，並向多家公司發去律師函警告。然而，依舊無法阻擋一些影視公司的非法融資行為。