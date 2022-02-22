不上廁所優先聘請？網紅奶茶店：廣告公司搞錯了

知名連鎖奶茶店招聘信息引發熱議。(視頻截圖)

近日，知名連鎖奶茶店書亦燒仙草一則招聘信息引發熱議，任職要求一欄中寫道：「待人友善，不上廁所的優先。」對此，招聘人蘇先生表示是廣告公司理解錯意思印錯了，當時已經解決這個事情。員工正常想怎麽上廁所就怎麽上，並沒有規定。

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中國經濟周刊報導，對此，網友紛紛留言，「不小心把實話說出來了」、「資本家喪心病狂了，憋尿小心尿毒症」、「直接說招機器人嘛，多簡單」、「你讓他們應聘官一天不上廁所試試！」

另外，極目新聞發表評論文章指出，蘇先生的回應非常豪爽，不但解釋說是印錯了，而且還坦然表態，員工正常想怎麼上廁所就怎麼上，並沒有規定，顯得非常「大度」。但是，還是讓人感覺很迷惑，是怎麼樣的任職要求，會錯到跟上廁所掛鉤呢？

從法律而言，限制員工上廁所，是極度不人性化的管理方式，涉嫌違法，侵犯了勞動者的合法權益。勞動法明確規定，勞動者有「獲得勞動安全衛生保護的權利」，不讓上廁所，顯然是沒有提供必要的勞動安全衛生保護，這就不是企業優不優先錄用的問題，而是監管部門什麼時候上門的問題了。

雖然這個招聘廣告，因為一發出就被吐槽，所以火速被撤下，並沒有造成太嚴重的後果，以至於聽上去像一個粗心大意的笑話。但現實往往是殘酷的，這樣奇葩的招聘要求，其實在部分企業裡是真的作為規章制度存在的。

去年，就有一家廣東省東莞市的電器公司，被曝光處罰員工上廁所，該公司規定，每個班只允許上一次洗手間，而有員工上了兩次，而且上廁所沒有登記，就被罰款20元人民幣(約3.17美元)。可見，一旦涉及到利益，有些公司多奇怪的事都做得出來。而當時，東莞市的人社局進行調查之後，也對要求該公司進行限期整改，依法修改了這一奇葩規定，把罰款退給員工，有力地保護了員工的合法權益。

這些不可理喻的招聘要求也好，規章制度也好，說白了，就是想用最為簡單粗暴的方式，防止員工「磨洋工」，提高工作效率。想法很好，但做法不行，不但違法，而且不符合實際，不得人心，很容易引發牴觸情緒，要知道「磨洋工」的辦法可不是只有上廁所一種，人要是連上廁所就不讓去，那才是真正無心工作，只想走人。

有句企業管理界的名言說得好，管得少，就是管得好。好的管理，是讓大家高高興興地幹活，熱火朝天地幹活，跟公司一起發展成長；同理，好的招聘信息，是讓應聘者看了之後就知道自己適不適合這家公司，並且產生強烈的願望，想要加入這家公司，一起幹事業。可以肯定，動輒管人上不上廁所，上多長時間的公司，招不來想要的人才，也沒什麼發展前途。