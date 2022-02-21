渭南繼母虐童案 男童顱骨粉碎 拖5年走了

鵬鵬送醫後一直處於昏迷狀態。（取材自華商報）

發生於2017年3月的陝西省「渭南繼母虐童案」，受害孩子鵬鵬在與死神拔河5年後，於2月20日因為多器官衰竭在醫院離世，年僅10歲10個月。

來源：YouTube

九派新聞報導，鵬鵬遭繼母嚴重虐傷案發生時年僅6歲，紅星新聞當時報導，鵬鵬在2017年3月29日被送進渭南市第一人民醫院時，遍體鱗傷、75%顱骨粉碎、兩根肋骨骨折、雙目視網膜和上門牙脫落，全身多處皮膚潰爛，甚至心臟一度停止跳動，經醫院全力搶救才勉強活了過來。

鵬鵬在醫院的一名「愛心媽媽」回憶，鵬鵬這幾年在醫院接受治療，一直是半昏迷狀態，也不認識人，跟他說話經常沒反應，但有時候會對著人笑。20日凌晨3時多，最終撐不下去走了。

鵬鵬生前被繼母虐待，全身多處是傷。（取材自華商報）

2018年10月，鵬鵬繼母以犯虐待罪、故意傷害罪被判有期徒刑16年。鵬鵬的生父則因虐待罪和遺棄罪被判有期徒刑3年。鵬鵬去世的消息傳出後，鵬鵬生母表示「孩子已經去世了」，她現在什麼都不想說。

法院調查顯示，自2017年3月初，鵬鵬的繼母因鵬鵬不聽管教，獨自離家為由，對鵬鵬罰站、罰跪，後又以鵬鵬偷其金戒指等為由，用手腳、棍棒等多次對鵬鵬實施毆打，致鵬鵬全身多處受傷。2017年3月29日，繼母以鵬鵬弄髒床鋪為由，對鵬鵬頭部多次實施毆打。鵬鵬送醫時，顱腦嚴重受損，呈植物人狀態。

2017年7月，仍在取保候審的鵬鵬生父突然失聯逃跑，將鵬鵬遺棄在醫院長達500餘天，直至2019年1月11日才在成都被抓獲。在2019年7月4日的庭審中，鵬鵬生父多次表示自己對鵬鵬被虐不知情。失踪近兩年是因為輿論壓力太大，自己百口莫辯，無法承受。