打、摔、掐…月薪1.9萬月嫂虐嬰 1周20次

田女士查看監控發現，月嫂在一周內有20多次粗暴對待孩子的情形。其中幾段視頻打了孩子屁股，個別片段有「打死你」、「摔你」等言語。（取材自新聞坊）

西安的田女士每月花費近2萬元人民幣請月嫂照顧自己兩個多月大的小寶寶，沒想到月嫂明知房間裝有攝像頭，竟仍多次粗暴對待小男嬰致傷，警方已介入調查。

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新聞坊報導，田女士產後住進某月子會所，認識了月嫂肖女，離開月子會所回家時以每月1萬9350元聘請了肖女照顧寶寶。為方便照顧孩子，她安排肖女和孩子住在一個房間，當時就曾明白告訴她房裡裝了攝像頭，「不是不信任妳，只是想著有啥問題時能說清楚」。

1月23日下午，午睡醒來的田女士在手機 上查看監控，發現肖女抱著孩子時，有用力擠壓孩子的情況。她質問肖女時，肖女先是辯解說是腿絆了一下，在田女士出示視頻後才道歉並請求原諒她，但田女士決定報警。

在警方提醒下，田女士24日帶孩子到醫院體檢，醫院診斷認為寶寶有摔傷。田女士隨後翻看監控，發現僅在1月17日至23日這一周的時間，就發現20多條肖女粗暴對待孩子的情形。田女士提供的監控錄像片段顯示，一周時間內，肖女有20多次威脅、打罵、摔、拖拽、打掐及劇烈晃動孩子，並喊「打死你」、「摔你」。由於田女士的監控紀錄只能保存7天，她懷疑寶寶之前也曾遭受多次粗暴對待。

報導指出，事件爆發後，肖女曾多次在微信 上道歉，「真心給兩位道歉，對不起，我不當的行為給你們造成心理傷害，請求你們原諒我的不當行為。」但田女士與丈夫拒絕接受肖女的道歉，「不會再和肖女聯繫，此事就交給警方處理」，「希望她能被嚴懲」。