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博主曬點餐碼 網友狂下單300萬 包括68瓶1.8萬元伏特加

中國新聞組╱北京21日電
從曝光的菜單中可以看到，網友下單的菜品包括戰斧牛排、芝士焗龍蝦、基輔秘製火雞腿、瓦列拉脆皮肘子、雅爾塔米飯、烏克蘭紅菜湯、沙皇手工喜宴伏特加……。（取材自極目新聞）
從曝光的菜單中可以看到，網友下單的菜品包括戰斧牛排、芝士焗龍蝦、基輔秘製火雞腿、瓦列拉脆皮肘子、雅爾塔米飯、烏克蘭紅菜湯、沙皇手工喜宴伏特加……。（取材自極目新聞）

北京一位博主在飯店就餐時，隨後拍下點餐二維碼分享到微博上，沒想到竟被網友瘋狂遠程下單，一頓飯的價格衝到人民幣300多萬元，直到餐廳將二維碼關閉，網友還在點。

影音來源：YouTube

該博主稱，「有人給我點了68瓶伏特加，我已經到派出所處理此事了」；次日「博主曬點餐碼被網友下單123萬」，消息衝上熱搜。

博主曬點餐碼，被網友惡搞。（取材自極目新聞）
博主曬點餐碼，被網友惡搞。（取材自極目新聞）

齊魯壹點報導，從曝光的菜單中可以看到，網友下單的菜品包括戰斧牛排、芝士焗龍蝦、基輔秘製火雞腿、瓦列拉脆皮肘子、雅爾塔米飯、烏克蘭紅菜湯、沙皇手工喜宴伏特加……。

其中，238元的提拉米蘇蛋糕被下單1000份，單價18000元的沙皇手工喜宴伏特加也被點了68瓶。而且，這頓飯錢還一直在肉眼可見地漲。從晚上6點多到深夜11點30分，點餐頁面顯示下單已超300萬元；即使二維碼已經關閉，仍網友還在點，只不過下不了單。

報導指出，當事博主表示，當天發點餐碼是為了吐槽座位號。他發布微博稱：「今晚吃飯的桌號202，太二了。」配圖上除了帶有多個2的桌號外，還有餐廳名字和未打碼的二維碼。隨後又接連發微博說：「誰給我點了68瓶伏特加，現在飯店不讓我走，已經到派出所了。」 「我說菜怎麼一道接著一道上，我都吃不完呢。」其微博定位顯示，是在北京海淀區萬壽路派出所。

餐廳位於海淀區。（取材自極目新聞）
餐廳位於海淀區。（取材自極目新聞）

有網友表示：「點單二維碼為什麼要發網上呢？」也有網友質疑，餐廳難道不向客人核實菜單嗎？

報導稱，據涉事餐廳工作人員表示，當時的確有很多網友都在給這一桌點餐，餐廳後台顯示點了300多萬，有的菜已經準備了，但發現是網友惡搞的，菜並沒有上。最後，該博主結賬時只付了自己實際消費的部分。

點餐頁面顯示下單已超300萬元。（取材自極目新聞）
點餐頁面顯示下單已超300萬元。（取材自極目新聞）

據報導，上海一位律師表示，不是說誰坐在這個位置上誰買單，而是誰下單誰買單。「博主的錯誤是把二維碼發到網上去了，如果非要追究責任應該是那個下單的人，在合同法上，掃碼下單是一種締約合同的行為，要承擔支付義務，所以說遠程掃碼不是惡作劇，而是有法律風險的。」

微博 北京 烏克蘭

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