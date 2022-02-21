確診者赴婚宴 內蒙疫情7天161例「來勢凶猛」

2月19日，呼和浩特市一核酸檢測點，一位女士做核酸檢測。（中新社）

中國本土新冠疫情 延燒，除深圳口岸昨又檢測 出11名跨境貨車司機核酸檢測陽性，由香港 輸入的個案也擴散至北京、上海。而內蒙古呼和浩特市更是成為「重災區」，截至20日24時，7天來本土確診病例已達161例 ，當地已現婚宴等多條傳播鏈，官方形容疫情「來勢兇猛」；專家則稱防止多代傳播是關鍵。

國家衛健委統計，20日0至24時，全國境外輸入病例73例，本土病例71例，其中內蒙古32例裡有30例來自呼和浩特市；另江蘇11例，以蘇州市10例最多；廣東6例，均在深圳市。較前一日新增本土確診個案破百略為下降。

連日來，「重災區」內蒙古呼和浩特疫情持續引發關注。據官方通報，呼和浩特這場始發於2月15日的本土疫情，到2月20日24時，已累計本土確診161例。紅星新聞報導，7天來，呼和浩特確診人數仍呈上升趨勢，且已連續5天，單日新增超過20例，基因測序為Delta變異株。

疫情從何而來仍在溯源中，但報導指出，呼和浩特當地已出現至少3條清晰的疫情傳播路徑。第一條是3例首發確診病例工作的東庫街垃圾轉運站，但最初感染源仍在調查，兩名確診者8日在新城區一家酒店舉辦的兩場婚宴，則引發了呼市疫情的傳播擴散。這家酒店當天兩場婚宴共23桌，累計165人參加；呼和浩特疫情也在武川縣、土左旗、和林格爾縣多點暴發並波及包頭。

另一個傳播關鍵點是昭君新村社區，與東庫街垃圾轉運站不足500米。到20日，社區已完成第2輪核酸檢測。不少店舖已自發暫停營業。

對於本輪疫情，內蒙古自治區黨委書記石泰峰20日指出，這次呼和浩特市出現的疫情爆發突然、來勢兇猛、情況複雜，當務之急是要堅持從快從嚴從緊，堅決管控風險隱患、切斷傳播鏈條，一刻不能耽誤，絲毫不能放鬆。

另深圳口岸昨又檢測出11名跨境貨車司機核酸檢測陽性。香港01報導，自4日以來的跨境司機染疫人數增至87人。此外，由香港輸入各地的個案，北京有3例，上海有14例，合計達17例。