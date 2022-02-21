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駕駛艙窗裂 上海飛成都班機7分鐘降4300米落地武漢

中國新聞組／北京21日電
吉祥航空班機駕駛艙左側側風擋出現大面積蛛網裂紋。(取材自時代周報)
吉祥航空班機駕駛艙左側側風擋出現大面積蛛網裂紋。(取材自時代周報)

吉祥航空19日從上海虹橋飛往成都天府機場的HO1231航班因為機械故障，駕駛艙左側側風擋出現大面積蛛網裂紋，為避免發生緊急情況，機組從1萬多米的巡航高度緊急下降，最高下降率達到了7分鐘下降4381米，客機隨後安全備降武漢機場，並取消航班。

來源：YouTube

上游新聞報導，2月19日執飛吉祥航空HO1231航班的飛機，是該公司編號為B-6572的空中客車A320-200型飛機，機齡12.6年，該航班當天19點34分從上海虹橋機場起飛，原計畫22點55分在成都天府國際機場落地。

飛行雷達數據顯示，該飛機起飛後於19點47分爬升至7162米的高度進入平飛，約20點48分爬升至此次最高飛行高度約10386米。8分鐘後的20點56分，飛機開始異常下降，在隨後的約7分鐘裡，下降了4381米飛行高度。

HO1231航班的飛行軌跡也證實，該航班在巡航過程中突然改變了飛行計畫，落地武漢天河機場後，HO1231航班直接取消。

吉祥航空沒有對外具體披露HO1231航班備降武漢機場的原因，有第三方渠道顯示為機械故障。

社交軟件小紅書網友「臨雲行」發布的圖片顯示，事發客機駕駛艙左側側風擋出現了大面積的蛛網似的裂紋，裂紋面積占據了該側風擋90%以上的面積。

資深民航業內人士表示，吉祥航空HO1231航班出現的側風擋玻璃裂紋，從現有資料來看還沒有對航空器的正常運行造成實質性影響，機組在出現裂紋後第一時間選擇下高度、備降，是為了航空器安全的最優選擇。

時代周報報導，自2018年以來，此次已是民航業第8次因風擋玻璃受損出現意外事件。

2018年5月29日，首都航空JD421杭州蕭山飛芽莊金蘭的航班；2021年5月10日，江西航空B737-800班機都出現駕駛艙風擋外層玻璃破裂危機。

其中，要以2018年四川航空3U8633緊急備降事件最為驚險。駕駛艙右側風擋突然爆裂脫落，副駕駛的半邊身體一度被吸出窗外，而後在機長的手動駕駛下成功備降落地成都。該事件後來被拍成電影「中國機長」。

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