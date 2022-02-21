小學生「極簡」姓名 連名帶姓2筆畫 老師也念不出來

「禤靐龘」這複雜的名字，若是在考場下，別人都開始答題了，他才開始寫名字，恐影響考試進度。（取材自未來網）

很多家長在為孩子起名字的時候都極其慎重，名字承載著家長對於孩子寄予的希望和期盼。有一名女生的家長就因為姓氏比較特殊，決定把名字起得簡單一些。沒想到，這一取名，連老師也不認識。

未來網報導，這名學生的姓氏僅一個「丶」，讀作（zhǔ），屬於稀有姓氏。和「主」人的「主」同音，讀音倒是好讀，寫起來也是好寫，就是難認。家長因為姓氏比較特殊，而且也很是簡單，便給女生起了一個「極簡」的名字，名叫「〇」，讀音是「 líng」（音同零）。

報導指出，這名學生連名帶姓才2筆，近日因名字「極簡」火了，老師則是「我念不出口」，不知道如何發音。雖然說這名女生的名字很特殊，可以讓很多人過目不忘，卻也可能因為字詞冷僻，引發一些後遺症。

而一個複雜的名字，也可能讓同學不願跟其溝通和交流，這會直接影響他們的人際關係。因為太少見，有時老師也不認識，更害怕讀錯，因此上課的時候很少提問這位小學生，這讓孩子產生心理產生疑問：「是不是老師不喜歡我？」長期下來會讓小學生對學習失去自信心，影響學習積極性及學習成績。

例如一個像「禤靐龘」這樣複雜的名字，在考試的時候，別人都開始答題了，他才開始寫名字，可能直接影響考試進度。曾有學生在考試都已經答卷的時候，都還沒有寫完名字，在考試現場立刻大哭起來，詢問之下才知道原來是因為自己的名字太難寫了。

另外，諧音字也可能帶給孩子痛苦，比如說有一位姓「伍」的家長，就希望兒子可以完成自己的心願去參軍，所以便給孩子起名為「伍有兵」。但「伍有兵」和「我有病」諧音，當老師一念到這名學生名字的時候，全班同學都是哄然大笑，老師最後都不敢叫這名同學的名字了。