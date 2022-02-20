「車上乘客是逃犯」…司機接警來電懵了 開到警所助擒賊

警方打電話時，嫌疑人就坐旁邊，事後再回想起車上的一幕，華師傅連說了兩個「驚心動魄」。（取材自東方網）

浙江杭州開出租車 的華師傅，日前在老餘杭接到一個單子，路程一個多小時。沒想到在程中他接到警察 電話稱，「你車上乘客是逃犯」，幸好他冷靜地開到派出所附近，在民警的幫助下順利逮捕嫌犯。事後再回想起車上的一幕，華師傅連說了兩個「驚心動魄」。

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東方網報導，華師傅表示，乘客上車就不大對勁——瘦削的小伙子，戴一頂黑色風帽，黑色口罩，留著寸頭，上車謹慎地四處張望，神態疲憊，說的話也讓華師傅覺得不像個正經人，「啊這個鳥地方，待得無聊死，啥都沒有，玩也沒得玩」。

華師傅回他，「你不打打麻將啊，時間過去很快」，小伙突然來了興致，「你要是一天到晚玩來玩去，時間過得賊快。你要是關在一個地方，玩讓你玩，不用讓你做事，那倒是時間過得很慢的。就像在拘留所，在那裡待一天，好比在外面待三天」。

華師傅有點懵，「那是囉，再說一天到晚接觸的都是犯人」，小伙子卻說，「這個別說哦，在那裡面的話，犯人素質還是比外面的素質要高一些」， 小伙子接著說到，「但凡能進去的都是非富即貴。一般人進去，隔兩、三天出來的，我一般都不跟他們接觸。至少要判個三、四年，五、六年以上的，這種人是好接觸的」。

車子繼續往市區開，小伙子沉沉睡去了，警方突然打來說，「你車上乘客是逃犯」，當時電話開著免提，嚇得華師傅趕緊按掉。警方叫他想辦法不要讓逃犯下車，並找最近的派出所。

此時，小伙子還在深睡，華師傅下意識地反鎖車門，繼續開。華師傅說，「這兩公里真是緊張、煎熬。我責任很重的，這是個嫌疑人我不能讓他逃掉。我是這麼想的，他是做賊心虛的，我是正義的，不能虛」。

華師傅把車子開到武林派出所，車子開到觀巷，遠遠看到帶國徽標誌的單位，華師傅以為到了，下車看是工商所。這時小伙子也從車上下來，幸好他不熟悉市區，下車停留了一會找地方。

民警趕來將嫌疑人被摁在路邊控制住。（取材自東方網）

此時看到對面十幾米遠有個民警，華師傅上前一說，小伙子瞬間警覺，轉身逃進路邊公廁，被困在了裡面，武林派出所其他幾個民警趕來現場，最終，嫌疑人被摁在路邊控制住。

警方表示，23歲章某有盜竊前科，前一天晚上在餘杭某手機 店撬門盜竊十餘部手機和一台筆記本電腦。店家報案後，刑偵大隊半小時鎖定章某，隨即聯繫拱墅警方協助抓捕。