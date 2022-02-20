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任職柬埔寨網詐公司 平均月薪5萬 前員工揭刷單伎倆

中國新聞組／杭州20日電
圖為不想跟騙子成為一類人的員工，利用「繩索」逃跑。（取材自極目新聞 ）
圖為不想跟騙子成為一類人的員工，利用「繩索」逃跑。（取材自極目新聞 ）

近期，柬埔寨屢屢成為網路熱詞。柬埔寨詐騙園區裡，華人被詐騙企業綁架、電擊、禁錮等境遇，引起中國廣泛關注。柬埔寨詐騙園區裡最常見的騙術就是刷單騙局；而在園區內行騙的公司員工，每月拿著數萬元人民幣的月薪。平均月薪都有5萬元（人民幣，下同，約7897美元）。

來源：YouTube

極目新聞報導，小林只在詐騙公司裡待了一周，但對「刷單」已不陌生。首先就是在網上散播一些兼職廣告，將人吸引入微信群後，工作人員在群內發放幾單「兼職任務」，比如給抖音號點讚、關注一些微信公眾號等簡單任務，完成一單任務有3元或者5元的獎勵。

小顧的公司同樣從「刷單」開始，他們三人一組行騙，公司隨機給中國人手機發送短信，告知中獎了免費的電飯鍋，對方點擊鏈接後會被加上微信，微信群讓被騙人下載一個APP，並發放「刷單」任務，第一天可能完成一單能賺到4元，第二天「聯單獎勵」每半小時發布一次，所有任務每完成一個獎勵疊加1元錢。

小顧每天會在群裡發布19個任務。到了第4個任務讓客戶充值300元才能進行，此時很多人會有所警覺止步。然而總會有人堅持到第12個任務，此時已需充值好幾千元。

小顧說，其實到第8個任務就已是押「福祿壽」博彩類似於賭博形式。先讓對方獲得收益，再告知對方錢被封，如果要提現，需要充進去更多的錢。「充1000利潤20%，如果後台出錯，接待員會告知需要再充值8000元才能全部提現，而此時的收益也高達30%。」小顧說，看到高收益，不少人豁出去賭一把。

小顧說，在柬埔寨園區從事詐騙，如果認真做，最低一個月收入2至3萬元，平均工資在5萬元， 「做得好的人，沒有上限。」他曾經在公司一次會議上聽到領導透露，公司一個小組三十個人，半個月做到了1500萬元，最後還被公司批評業績沒做好。

在小顧經歷的兩家公司，提點都在20%左右，相當高。

「騙來或者被綁架來的，如果要開始騙，就需要過心理這一關。」小林說，他因為不想跟這些騙子成為一類人，最終將窗簾製成繩索從高樓窗戶滑下逃了出去。

小顧說，詐騙公司已形成了很完整的產業鏈。公司通過在國內花錢購買銀行帳戶，騙錢用的帳戶每半個小時更換一個。為了不給上當受騙的人報警從而凍結銀行卡的機會，公司在國內專門有人守在銀行，待有人上當將錢轉入之後，馬上將錢取出。

小林則說，這些騙術看起來很簡單，但還是有很多人上當受騙，根本上來說就是「貪婪」。柬埔寨龐大的華人詐騙窩點，正是因為能夠給騙人者帶來暴利而長期存在。

詐騙 微信 華人

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