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留紙條「爸爸我在咱村河裡」少女失聯 結局令人心痛

中國新聞組／北京20日電
青島少女留下字條後失蹤。（取材自紅星新聞）
青島少女留下字條後失蹤。（取材自紅星新聞）

山東青島16歲李姓少女14日留下一張「爸爸我在咱村河裡」紙條後，便與家人失去聯繫。著急的家人除報警外，也在網上發起協尋。不過警方表示，李姓少女的遺體已在失聯後3天尋獲，就在她所住村子的河裡。

紅星新聞報導，14日下午1時左右，李姓少女從萊西市日莊鎮堤上村家中出走，當時穿著一件黑色羽絨服與白色運動鞋，身上也沒帶手機、身分證，只留下一張寫著「爸爸我在咱村河裡，看到這張紙您去把我領回家吧」的紙條。

來源：YouTube

少女的父親李先生稱，他2019年開始獨自撫養孩子，雖偶有爭吵，但女兒不至於離家出走。李先生還說，此次並未吵架，不知道少女為何這次會失聯，「這是第一次留紙條，我很擔心孩子的安危，希望藉助網友的力量幫忙找到她。」

李姓少女留紙條後失蹤的消息，在網上引發關注，不少網友轉傳相關信息，也有志願者到現場幫忙尋找。

警方表示，經多方力量搜尋，搜救人員17日在少女家1000米外的河水進行聲吶探測，最終在河裡找到了少女的遺體。救援人員判斷，少女死前在1000米外的河邊活動過，該河相當深並且部分呈現結冰狀態，但靠近河邊有冰碎掉的痕跡。

青島少女留下的字條。（取材自大眾網青島）
青島少女留下的字條。（取材自大眾網青島）

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