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失自由？男子柬埔寨應聘墜樓亡 妻不信他會自殺

中國新聞組／北京19日電
疑似有人介紹小蔡去某公司應聘。（取材自上游新聞）
疑似有人介紹小蔡去某公司應聘。（取材自上游新聞）

在柬埔寨失聯兩天的中國男子小蔡，17日驚傳在西港墜樓亡，死前疑被犯罪集團控制自由，曾說待在家裡最安全。其妻表示，不相信丈夫會自殺。小蔡曾告訴她，如果很長時間聯繫不上，要馬上報警。

來源：YouTube

上游新聞報導，小蔡是福建人，家裡有一個五、六的歲孩子。小蔡的朋友稱，小蔡原本在柬埔寨某賭場負責IT部門，離職後去自由女神（一家大型投資集團）附近上班，後來離開。據說，一星期前，他被朋友叫到某網投園區裡面做IT工作，但幾天以後就讓他轉職，從事電信詐騙。也許是小蔡不同意，所以被關了兩天小黑屋。

小蔡曾給妻子發了一段手機聊天紀錄的錄屏，內容疑似為有人介紹小蔡去某公司應聘。聊天紀錄示，小蔡似乎對這家公司的招聘有所忌憚，懷疑招聘的公司是網投公司，雖然園區是屬於當地某大型投資集團，但該公司應該不是該集團所屬。

截屏中，小蔡的聊天對象表示：「如果你怕，就在賭場這邊和他談。」對方表示：「網絡維護不禁足，可以自由活動。」小蔡表示，自己想要搞清楚工作範圍、工作內容，畢竟現在的情況需要謹慎一些。他還說：「還是在家裡最安全，還是要先了解清楚。」「我也是新聞看多了，所以比較謹慎，所以這麼久沒有找到工作。」

小蔡妻子表示，小蔡失聯僅兩天，自己還沒有警覺，就聽到了他死亡的消息。她認為小蔡墜亡的事有不少疑點，除了小蔡疑似被控制自由，為什麼在他身體狀況很不好的情況下還要被轉院？

投資 手機 詐騙

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