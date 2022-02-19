逼網詐？男被囚柬埔寨黑屋 拷鐵架床3天3夜

被害人向記者展示自己左小腿被電棍灼傷的痕跡。（取材自上游新聞）

繼中國江蘇一名男子去年被綁架到柬埔寨強迫賣血冒死逃出後，媒體報導，日前再有多名遭網詐團伙非法拘禁的中國人被解救出，其中年齡最小的僅14歲。

上游新聞報導，24歲的賈小天（化名），自稱江西贛州人，去年3月14日從廈門到金邊，在西哈努克市一園區附近的大排檔上班。去年11月辭職打算回國，不料11月14日半夜在去酒店的路上遭劫持，被拉到西港白沙二期園區。由於不願幹網路詐騙 和「殺豬盤 」的非法工作，他被拷在黑屋的鐵架床上三天三夜，僅吃了一碗泡麵。

賈小天三天後被轉賣給了西港凱博中國城凱博5號樓的一家網路詐騙公司，對方威脅說，只要把業績做出來，就不會打你罵你，不會把你拉到沙灘埋掉。

賈小天佯裝願意積極上班，某次趁公司放鬆警惕通過電話委託國內老家的朋友報警。後來通過當地好心人士韓明（化名）等人的幫助逃出了「牢籠」。

被害人向記者展示右手腕被手銬銬過的淤青痕跡。（取材自上游新聞）

29歲的田小田（化名）是湖北京 山人，去年11月到柬埔寨打工。今年1月2日晚上，朋友邀他與其他朋友一起去吃麻辣燙，不料他與朋友卻被帶到網路詐騙團伙的窩點，窩點四周佈滿電網，「窩點裡竄出十、三四個人把我們堵在門內。其中五人把我們押到三樓302房間。」他倆隨後被以每人2.5萬美元賣給了網路詐騙公司。他們被迫寫下「欠條」，共被倒賣了三次。

現年14歲張小寶（化名）則是透過廣西老鄉的「介紹」，被高薪誘到柬埔寨西港園區一家網路詐騙公司。「到了公司，如果不好好做事，他們就用電棍、鐵棍打，還會被賣掉。在裡面呆了兩個星期，一個女的悄悄打電話給一位韓明叔叔，才把我救了出來。」