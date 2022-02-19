曾向父母要錢…浙江妙齡女在柬埔寨失蹤

王欣在柬埔寨失蹤。（取材自極目新聞）

浙江23歲女子王欣（化名）在柬埔寨失蹤數日，據王欣所住賓館的老闆稱，王欣一行共兩女一男，已多天聯繫不上。他從新聞媒體得知其中一男一女疑似身亡，王欣則不知所蹤。浙江當地警方稱接獲王欣家人報案，「誰家都會有小孩，這種事情誰都不想的，該盡力的我們會全力以赴的」，但具體案情暫不便透露。

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極目新聞報導，王欣的父母本來以為她一直都在杭州工作。母親2020年10月通知她回老家參加表姐婚禮，但王欣說公司組織員工到柬埔寨旅遊，無法回家。春節前，父母讓王欣回家過年，她說三個人在外面合作開了公司，要陪男朋友過年，年前回不去。

14日晚8時42分，王欣的母親收到女兒發來的微信 ：「我現在著急用點錢，現在能給我轉回多少？」隨後，又直接開口要20萬元。母親回說家裡的錢存了定期，並詢問「是給你的朋友用嗎？」對方稱：「是我自己著急用，這不是催著我回國嘛，要把這邊的事情抓緊處理好。」但緊接著又稱，「你女兒被我綁架了，把錢準備好，我明天把卡號發給你。」

王欣的微信發消息給母親：「我現在著急用點錢，現在能給我轉多少？」隨後，對話中提出要20萬元。（取材自極目新聞）

15日凌晨，王欣的父親收到女兒的微信稱：「爸爸，沒事的。」同時還發了語音：「這些東西是男朋友發的，現在沒事了。」但之後再也沒有消息。

幾天後，王欣的父母從警方處確認了女兒在柬埔寨失蹤的消息。王欣的母親表示，女兒的性格大大咧咧，講義氣，喜歡交朋友。「她沒有心機，在外面很容易吃虧。」