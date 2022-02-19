攔阻港人北上「避疫」 深圳加高鐵絲網、珠海鼓勵舉報

為了防止港人偷渡，深圳口岸被指連夜加高、加固鐵絲網，圖為先前深圳口岸架設鐵絲網畫面。(取材自微博)

香港疫情 嚴重，不少當地居民近日進入廣東、湖南等省避疫，甚至坐高鐵抵達上海被逮，引發關注。目前除上海已加強攔截並將追究刑事責任，珠海昨起也以「公共安全原因」取消所有飛往北京的航班，深圳更在邊境口岸加高鐵絲網，惠州和珠海也祭出重金懸賞，鼓勵民眾舉報，一切都是為了嚴防香港疫區民眾「偷渡」。

香港新冠肺炎疫情嚴峻，近期接連傳出有人從香港偷渡返回中國避疫，多省定調為「偷渡」，光珠海就在14、15日總計查獲25名偷渡客 ，其中至少有4人確診；廣東省中山市也發現一名從香港入境的無症狀感染者。

為防止香港居民帶進疫情，廣東多地、湖南郴州、福建南安等地已先後發布舉報偷渡線索獎勵公告，鼓勵民眾舉報偷渡，獎勵金額由5000元至100萬元（人民幣，下同）不等。據報導，深圳則已在邊境口岸加高鐵絲網，防止香港民眾利用連綿的海岸線偷渡上岸。

珠海當局發出首筆「反偷渡線索」舉報獎勵金，金額高達10萬元人民幣。（取材自微博）

據「珠海發布」微博消息，17日珠海市只新增1宗本土無症狀感染者，但由於近日有人從香港偷渡到珠海，導致疫情在不同省市傳播，珠海機場昨天發布通報，根據民航疫情防控要求，即日起由珠海機場出發前往北京的航班全部取消。澳門也提升防疫等級，21日起香港入境或已入境人士，接受集中隔離14天及7天的自我健康管理。

上海市衛健委18日通報新增13例境外輸入新冠肺炎確診病例，其中病例8為在香港暫住的中國籍居民，13日從香港進入，14日竟然就從廣東珠海搭乘高鐵抵達上海，引發不少上海民眾關注。上海隨後說明，這名確診者是從香港偷渡入境。

上海方面表示，這名確診者因涉嫌妨害傳染病防治罪已被公安機關立案偵查，將依法追究其刑事責任，對其非法越境的行為，也將一並予以查處。

另廣東海事局昨天發布航行警告，公告17日上午9時至下午2時，於珠江口部分海域舉行實彈射擊訓練，禁止船舶駛入。有中國網民認為，這項實彈射擊訓練的時間很敏感，幾乎就是為震懾香港偷渡者而來：「實彈打下去，偷渡快艇就不敢開過來了。」