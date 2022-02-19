斂財1.9億、擁槍…「贛南王」史文清受審

「江西虎」史文清18日受審，這是他落馬之後首次出現在公眾面前。(取材自北京青年報)

年近70歲的「贛南王」史文清18日受審，這是他落馬之後首次出現在公眾面前。史文清是繼內蒙古自治區政協前黨組成員、副主席馬明17日在山東受審後，虎年第二個受審的老虎，兩人分別被控斂財超過1.5億、1.95億，除受賄罪之外，史文清還被控涉嫌非法持有槍枝罪、監聽手下。

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據「政知見」報導，2007年12月，史文清跨省到江西任職，當時他53歲，擔任江西省政府黨組成員。從那時起，史文清在江西工作了11年。2015年1月，61歲的史文清任江西省人大常委會副主任，2018年1月卸任，2020年9月被查。2021年3月，史文清被開除黨籍。

紀委通報稱，史文清品行惡劣，膽大妄為，搞政治攀附，處心積慮對抗組織審查；勞民傷財搞形式主義，腐化墮落，家風敗壞，大搞家族式腐敗等。

史文清貪腐細節值得一提，其中之一是他堪稱「戲精」，擅長偽裝造勢。他在離開贛州之時，一段「上千名群眾為史文清送別」的H5頁面在網上流傳，內容為史文清離開贛州的場景，有村民拉著「感謝」橫幅，有老太太提著一筐雞蛋 ，也有老者為其敬酒。而真相是史文清自己要求下屬組織送別，他們提前把群眾安排到地方政府招待所，花費由政府買單。

此外，史文清曾是蘇榮下屬，後者在2007年至2013年擔任江西省委書記。據「廉政瞭望」報導，史文清一心想要往上爬，很快就遊走在蘇榮父子之間，淪為蘇家撈錢的「工具人」。在蘇榮的庇佑下，史文清過上了「贛南王」一般的生活，將黑手伸向當地多家礦企牟私利。

除了大肆斂財之外，史文清還非法持槍。據檢方指控，2004年，史文清將從他人處獲取的槍枝1支交由其親屬保管，經鑑定係制式槍枝。史文清還曾監聽自己的下屬。據報導，史文清曾指使馬玉福（擔任過贛州市委常委、政法委書記）花3000多萬購買監聽設備，監聽手下官員乃至秘書、司機等人員。

在史文清之後，也有「老虎」被控涉嫌非法持有槍枝罪，即公安 部黨委委員、副部長孫力軍。孫力軍在2022年1月13日被公訴，檢方指控，孫力軍涉嫌受賄罪、操縱證券 市場罪、非法持有槍枝罪。