5分鐘喝光1瓶二鍋頭 鄭州男子昏迷命危 搶救20小時未醒

男子酒醉昏迷，搶救20小時未醒。（取材自正觀新聞）

鄭州 一名身分不明男子在飯店內短短五分鐘內喝掉一瓶牛欄山二鍋頭，醉酒後呈昏迷狀態，被送往鄭州市中醫院緊急搶救20個小時仍未甦醒。鑑於事態緊急，鄭州市公安 局中原分局林山寨派出所公布電話緊急尋人。

正觀新聞報導，一身穿黑色棉襖的中年男子，日前11時30分左右獨自來到了位於鄭州國棉四廠中街的一家飯店，點了幾個菜，又要了一瓶牛欄山二鍋頭。飯店王老闆回憶說，該男子先是坐在前廳，不到5分鐘，菜還沒上齊，他就乾了整整一瓶「牛二」；隨後又要了一瓶酒喝了起來，但第二瓶並沒喝完。

「雖說他喝酒的動作實在太猛，因為是客人，咱也不便多問。」王老闆說，這位中年客人吃喝了一陣兒，趴在飯桌上睡著了。報導指出，下午1點30分左右，服務員詢問是不是結一下帳，他不說。問他家裡的情況，他也不願意說，還一個勁兒流眼淚。後來他又跑到飯店後廳，乾脆躺地上睡了起來。我們覺得這人可能是吃霸王餐賴帳的，就撥打110求助。

中原區公安分局林山寨派出所民警趙偉、王超接警後第一時間趕到現場。據報導，趙偉警官說，中年男子沒帶手機，身上也找不出身分證。躺在地上爛醉如泥，身體狀況堪憂，店家不得已又撥打了120，將醉酒中年男子緊急送往附近的鄭州市中醫院。

王超警官說，當天下午直至深夜，醫院不斷給派出所打電話核實醉酒男子身分，並告知該男子的身體狀況十分危險。

接到院方的求助，當天直到晚上10點，林山寨派出所先後派出多批警力，在事發現場為中心半徑1.5公里內，兵分數路走訪排查。「我們拍了他的照片，找遍了附近建設西路、工人路、棉紡路的生活區，始終沒有結果」。趙偉說，民警還不斷諮詢110總台查詢人員走失線索，也始終找不到相符信息。「我們多次試圖通過人臉識別 系統來確定身分，但他一直處於昏迷狀態，睜不開眼睛。」

中醫院外科主任醫師張洪濤和急診科主任魯玉芬告知民警，該男子被送到醫院後，一直處於昏迷狀態，其間伴有嘔吐、嘔血、反复抽搐等情況，一度呼吸、心跳停止，已經搶救了近20個小時，仍未脫離生命危險。眼下，已經給病人上了呼吸機，院方也本著人道主義精神正在盡最大努力組織搶救，但情況並不樂觀。