5分鐘喝光1瓶二鍋頭 鄭州男子昏迷命危 搶救20小時未醒
鄭州一名身分不明男子在飯店內短短五分鐘內喝掉一瓶牛欄山二鍋頭，醉酒後呈昏迷狀態，被送往鄭州市中醫院緊急搶救20個小時仍未甦醒。鑑於事態緊急，鄭州市公安局中原分局林山寨派出所公布電話緊急尋人。
正觀新聞報導，一身穿黑色棉襖的中年男子，日前11時30分左右獨自來到了位於鄭州國棉四廠中街的一家飯店，點了幾個菜，又要了一瓶牛欄山二鍋頭。飯店王老闆回憶說，該男子先是坐在前廳，不到5分鐘，菜還沒上齊，他就乾了整整一瓶「牛二」；隨後又要了一瓶酒喝了起來，但第二瓶並沒喝完。
「雖說他喝酒的動作實在太猛，因為是客人，咱也不便多問。」王老闆說，這位中年客人吃喝了一陣兒，趴在飯桌上睡著了。報導指出，下午1點30分左右，服務員詢問是不是結一下帳，他不說。問他家裡的情況，他也不願意說，還一個勁兒流眼淚。後來他又跑到飯店後廳，乾脆躺地上睡了起來。我們覺得這人可能是吃霸王餐賴帳的，就撥打110求助。
中原區公安分局林山寨派出所民警趙偉、王超接警後第一時間趕到現場。據報導，趙偉警官說，中年男子沒帶手機，身上也找不出身分證。躺在地上爛醉如泥，身體狀況堪憂，店家不得已又撥打了120，將醉酒中年男子緊急送往附近的鄭州市中醫院。
王超警官說，當天下午直至深夜，醫院不斷給派出所打電話核實醉酒男子身分，並告知該男子的身體狀況十分危險。
接到院方的求助，當天直到晚上10點，林山寨派出所先後派出多批警力，在事發現場為中心半徑1.5公里內，兵分數路走訪排查。「我們拍了他的照片，找遍了附近建設西路、工人路、棉紡路的生活區，始終沒有結果」。趙偉說，民警還不斷諮詢110總台查詢人員走失線索，也始終找不到相符信息。「我們多次試圖通過人臉識別系統來確定身分，但他一直處於昏迷狀態，睜不開眼睛。」
中醫院外科主任醫師張洪濤和急診科主任魯玉芬告知民警，該男子被送到醫院後，一直處於昏迷狀態，其間伴有嘔吐、嘔血、反复抽搐等情況，一度呼吸、心跳停止，已經搶救了近20個小時，仍未脫離生命危險。眼下，已經給病人上了呼吸機，院方也本著人道主義精神正在盡最大努力組織搶救，但情況並不樂觀。
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