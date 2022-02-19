被舉報涉毒 林俊傑提告了 捍衛名譽不再吞忍

歌手林俊傑方委託律師發布案件簡訊，表示就相關網絡平台用戶涉嫌侵害林俊傑名譽權的行為，已經啟動了訴訟程序。（取材自微博）

台灣歌手林俊傑方委託律師發布案件簡訊，表示就相關網路平台用戶涉嫌侵害林俊傑名譽權的行為，已經啟動了訴訟程序。

影音來源：YouTube

北京 青年報報導，該案件簡訊稱，網路用戶謝明皓涉嫌侵害林俊傑的名譽權，律師事務所在完成相關證據保全工作後，已對謝明皓涉嫌犯誹謗罪向人民法院提起刑事自訴程序。受理法院在審理本刑事案件過程中，因被告謝某皓涉嫌其他犯罪被異地羈押，致使案件無法繼續審理，因此受理法院依法對該案中止審理，待中止情形結束後會恢復審理程序。

對其他在相關平台涉嫌侵害林俊傑名譽權的部分網路用戶，律師事務所在完成證據保全工作後，也已經啟動了訴訟程序，目前相關案件均在訴訟程序中。

據報導，去年8月2日凌晨，謝明皓工作室發文，稱要實名舉報林俊傑、潘瑋柏涉毒，並@有關部門，希望對兩人進行驗毒，還稱對自己的舉報願意負法律責任。該工作室還放出一份「關於實名舉報林俊傑、潘瑋柏吸毒犯罪，寫給中國媒體同仁的一封『敢言信』」，並表示「懇請各位媒體同仁同我們一起站出來。」

在謝明皓工作室發文前，網上就已經有了許多關於林俊傑吸毒的傳言，此後，林俊傑方委託律師發布律師函，以侵犯名譽權的理由警告多名網路用戶，闢謠傳聞。