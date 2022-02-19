蘇州7區現疫情 工業區最嚴重

蘇州17日新增4例確診、10例無症狀感染者，確診者較多的蘇州工業園區將展開第三輪核酸普篩。（取自微信公眾號「蘇州發布」）

蘇州持續爆本土疫情 ，18日0時至15時，蘇州新增確診病例6例、8例無症狀感染者。截至18日15時，此次疫情累計確診病例52例，以及無症狀感染者29例，據了解，蘇州已有7個區域發現疫情，其中工業園區感染者最多。

澎湃新聞報導，蘇州市委常委、常務副市長顧海東在18日召開的新冠肺炎疫情防控新聞發布會上指出，截至18日15時，累計52例確診病例、29例無症狀感染者。

顧海東說，從已報告確診病例和無症狀感染者的區域分布來看，姑蘇區9例、吳中區14例、吳江區11例、工業園區29例、相城區12例、常熟市3例、張家港市3例。

他表示，蘇州已加大核酸檢測 力度，18日7時至15時累計採樣645.72萬人份，其中六個城區累計採樣410.07萬人份。

截至18日15時，蘇州共有封控區、管控區、防範區108個，比昨日新聞發布會發布的數量增加15個，其中封控區48個（涉及蘇州工業園區13個、吳江5個、吳中11個、姑蘇11個、常熟2個、相城3個、張家港3個），管控區53個（涉及蘇州工業園區23個、吳江7個、吳中12個、姑蘇4個、相城3個、常熟2個、張家港2個），防範區7個（涉及蘇州工業園區，姑蘇區，吳江區盛澤鎮、江陵街道、松陵街道，吳中區郭巷街道、木瀆鎮西跨塘村）。

截至目前，蘇州共有41個中風 險地區。