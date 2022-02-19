上海禁涉毒藝人代言 違者重罰100萬 新法3月上路

為加強毒品防治，上海修法嚴禁涉毒者代言商業廣告，違者最重將被處以人民幣100萬元罰款。組圖為曾經涉毒的藝人群像。(取材自人民網)

據上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》報導，為加強毒品 防治，上海修法嚴禁涉毒者代言商業廣告，違者最重將被處以人民幣100萬元（約15.8萬美元）罰款。

上海市人大常委會18日通過「關於修改上海市禁毒條例的決定」，該「決定」將於今年3月1日起施行。

報導稱，網路直播目前在中國「很火」，但有部分人運用直播平台交流、教授製毒配方，甚至交易、買賣毒品，還有吸毒者藉助網路聊天室，多人一起視頻直播吸毒。

為此，「決定」明確規定，網絡交易平台經營者對發生在平台內的銷售麻醉藥品、精神藥品等藥品，以及非法添加麻醉藥品、精神藥品成分的食品、化妝品等違法網 絡經營行為負有管理和報告的義務，違者將被依法追究其相關法律責任。

此外，《上觀新聞》還指出，近年來，明星吸毒事件頻傳。有些廣告主明知藝人涉毒，仍邀請其擔任廣告代言人。不少委員因此建議，要對「涉毒」藝人進行封殺並加大處罰力度，促使娛樂圈形成不敢涉毒的良好風氣。

因此，「決定」明定，上海市廣播電視、電影 、新聞出版、互聯網信息服務提供者、文藝團體及相關單位，製作廣播電視節目、舉辦文藝演出、播出、發布電影、電視劇、廣播電視節目以及商業廣告的，應遵守中國官方對有吸毒等違法犯罪行為人員的限制性規定，違者處人民幣10萬元以上20萬元以下罰款。

如果播出、發布有吸毒等違法犯罪行為者代言的商業廣告，由市場監督管理部門責令停止發布廣告，並在相應範圍內消除影響。

知道或應當知道代言人有吸毒等違法犯罪行為，仍播出、發布由其代言的商業廣告的，由市場監督管理部門處廣告費用一倍以上三倍以下罰款，廣告費用無法計算或明顯偏低的，處人民幣10萬元以上20萬元以下罰款。

情節嚴重的，處廣告費用三倍以上五倍以下罰款，廣告費用無法計算或明顯偏低的，處人民幣20萬元以上100萬元以下罰款。