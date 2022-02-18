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看她「舉止不正常」 廣東男拐賣被訴

中國新聞組／上海18日電

廣東一名劉姓男子2018年將一名「舉止不正常」女子帶回家後，又將其帶去河南信陽「相親」，並偽造委託書，聲稱是女子家屬讓他帶來找對象的。劉男透過雷姓男子將該女子介紹給吳姓男子，拿到18000元（人民幣，下同，約2840美元）彩禮，他將1萬元給了雷男，自己留下8000元。近日，劉男因涉嫌拐賣婦女罪被公訴。

澎湃新聞報導，劉男曾因犯非法拘禁罪、強制猥褻罪於2016年7月19日被廣東化州市法院分別判處有期徒刑一年六個月、有期徒刑十個月，於2017年11月4日刑滿釋放。

2021年8月19日，劉男因涉嫌拐賣婦女罪被化州市公安局刑事拘留，同年11月16日被移送起訴。起訴書指出，2018年底，被告人劉男在化州市合江鎮見到李女舉止不正常，便將其帶回家中。後雷男打電話向劉男表示有朋友想給兒子找媳婦，問劉男有沒有好介紹，劉男便將李女帶到河南省信陽市吳某家相親，並偽造委託書，聲稱是李女家屬讓劉男帶李女來找對象的。

雙方見面後，吳某支付1萬8000元給劉男作為彩禮。劉男分了1萬元給雷男，剩餘8000元作為生活開支花光了。

檢察院認為，劉男拐賣婦女，證據確實、充分，應當以拐賣婦女罪追究其刑事責任。根據刑法規定，累犯應當從重處罰。

河南 公安

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