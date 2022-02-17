甘肅傳統習俗？扮關公街頭攔車索錢…警察不管

甘肅一處街頭有表演者打扮成關公，與同伴於馬路中心攔下車輛索取「過關錢」，有民眾舉報後，當地警方指相關行為屬過年習俗。（視頻截圖）

農曆新年期間，各地有不同的慶祝習俗。日前，在甘肅 涇川縣街頭，有表演者打扮成關公，與同伴在馬路上攔車索取「過關錢」，取其好彩頭。但由於表演者無視交通規則，被民眾打電話檢舉，沒想到警方說這屬於傳統風俗，轉交給文旅部門處理。

香港 01報導，視頻中，在街頭上可見到六至七名男子組成表演團隊向經過車輛索錢，其中一名表演者打扮成「關公」，腳踩高蹺並手持大刀在馬路上攔車，另外數名同伴則在一旁敲鼓營造氣氛。車輛停下後，一名男子向司機或車上乘客索取「過關錢」，收錢後便會送上一條紅布條以示吉利。據了解，司機打賞的金額並無特定要求，同時提供不同的收款方法，包括電子支付。

民眾指出，表演團隊已出現數天，為了攔車及索錢常無視交通規則，「不給錢的話就堵住了，反正很混亂，而且還闖紅燈，起碼三至五天都在那裡」。由於這條路段連接商業街市民廣場及住宅區，來往車輛和行人較多，有民眾認為表演團隊的行為對交通安全造成隱患，於是向執法部門舉報。

附近商舖店家則表示，這種行為屬傳統過年風俗，市民自發組織成立不到十人的表演小團隊，於每年正月初10至15期間，扮演成關公模樣，在當地市民廣場附近街道區域活動，看到道路上的車輛會攔下索取金錢寓意「過關」，過路司機一般會給幾元「討個吉利」。市民又指，表演團隊有時也會在廣場上活動，逗樂小孩子並向陪同家長索錢。

警方表示，曾接獲民眾反映表演團隊影響交通的舉報，指出相關行為是當地風俗，警方已介入，同時已聯繫當地文旅部門處理。

不少網友也認為，即使是習俗也不能影響交通安全或造成滋擾，更有人形容團隊的行為如同攔路搶劫，「這是聰明人，送條紅布就不構成搶劫，只能按強買強賣論處」「這是變相黑社會性質，攔路搶錢」「拿刀要錢就是攔路搶劫，穿上戲服踩上高蹺再要就沒事了」。