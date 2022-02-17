我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／女子冰球金牌戰 加拿大3：2美國 復仇成功

開火？烏克蘭向烏東親俄區 發射迫擊砲彈、手榴彈

甘肅傳統習俗？扮關公街頭攔車索錢…警察不管

中國新聞組／北京18日電
甘肅一處街頭有表演者打扮成關公，與同伴於馬路中心攔下車輛索取「過關錢」，有民眾舉報後，當地警方指相關行為屬過年習俗。（視頻截圖）
甘肅一處街頭有表演者打扮成關公，與同伴於馬路中心攔下車輛索取「過關錢」，有民眾舉報後，當地警方指相關行為屬過年習俗。（視頻截圖）

農曆新年期間，各地有不同的慶祝習俗。日前，在甘肅涇川縣街頭，有表演者打扮成關公，與同伴在馬路上攔車索取「過關錢」，取其好彩頭。但由於表演者無視交通規則，被民眾打電話檢舉，沒想到警方說這屬於傳統風俗，轉交給文旅部門處理。

香港01報導，視頻中，在街頭上可見到六至七名男子組成表演團隊向經過車輛索錢，其中一名表演者打扮成「關公」，腳踩高蹺並手持大刀在馬路上攔車，另外數名同伴則在一旁敲鼓營造氣氛。車輛停下後，一名男子向司機或車上乘客索取「過關錢」，收錢後便會送上一條紅布條以示吉利。據了解，司機打賞的金額並無特定要求，同時提供不同的收款方法，包括電子支付。

民眾指出，表演團隊已出現數天，為了攔車及索錢常無視交通規則，「不給錢的話就堵住了，反正很混亂，而且還闖紅燈，起碼三至五天都在那裡」。由於這條路段連接商業街市民廣場及住宅區，來往車輛和行人較多，有民眾認為表演團隊的行為對交通安全造成隱患，於是向執法部門舉報。

附近商舖店家則表示，這種行為屬傳統過年風俗，市民自發組織成立不到十人的表演小團隊，於每年正月初10至15期間，扮演成關公模樣，在當地市民廣場附近街道區域活動，看到道路上的車輛會攔下索取金錢寓意「過關」，過路司機一般會給幾元「討個吉利」。市民又指，表演團隊有時也會在廣場上活動，逗樂小孩子並向陪同家長索錢。

警方表示，曾接獲民眾反映表演團隊影響交通的舉報，指出相關行為是當地風俗，警方已介入，同時已聯繫當地文旅部門處理。

不少網友也認為，即使是習俗也不能影響交通安全或造成滋擾，更有人形容團隊的行為如同攔路搶劫，「這是聰明人，送條紅布就不構成搶劫，只能按強買強賣論處」「這是變相黑社會性質，攔路搶錢」「拿刀要錢就是攔路搶劫，穿上戲服踩上高蹺再要就沒事了」。

香港 甘肅

上一則

港姐是「女版韋小寶」 認錯劈腿7男有「病態關係」

下一則

河南收費站改「老子故里」 安徽人怒了

延伸閱讀

Windows 10舊版本5月終止支援 擬引導用戶更新

Windows 10舊版本5月終止支援 擬引導用戶更新
BUYU INTERNATIONAL TRADING全美徵才打造全球化的專業拍賣網路

BUYU INTERNATIONAL TRADING全美徵才打造全球化的專業拍賣網路
老翁手舉不起來 醫師團隊即刻救援 除夕返家過好年

老翁手舉不起來 醫師團隊即刻救援 除夕返家過好年
偷稅被罰13億…薇婭傳3月復出 團隊開播吸103萬人看

偷稅被罰13億…薇婭傳3月復出 團隊開播吸103萬人看

熱門新聞

中國隊自由式滑雪選手谷愛凌。(取材自微博、Instagram)

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

2022-02-09 20:15
在紀錄片中，13歲的蘇翊鳴和14歲的谷愛凌一起訓練。（視頻截圖）

谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜

2022-02-12 09:00
冬奧金牌選手谷愛凌。（美聯社）

谷愛凌對比徐州8子母「前者是幻影 後者更貼近中國」

2022-02-10 12:35
羽生結弦。（新華社）

用「抗日名句」讚羽生結弦 編劇轟央視：迷妹過度吹捧

2022-02-11 19:42
華裔美籍作家嚴歌苓。（本報資料照片）

稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字

2022-02-13 13:07
網上流傳一篇4萬字的評論中國國家主席習近平的文章，被認為是反習勢力在20大前的起手式。圖為13屆全國人大四次會議開幕，習近平步入會場。(新華社資料照片)

反習重磅炸彈？4萬字批評習近平長文瘋傳海內外

2022-02-10 02:29

超人氣

更多 >
三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春

三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春
冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？

冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？
巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳
遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產

遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產
台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲

台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲