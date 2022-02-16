江蘇男被綁架至柬圈養抽血 瀕死逃出揭還有7受害者

被「圈養」抽血的李男被送到醫院，在輸了八袋共2800cc的血後已度過危險期，正接受進一步治療。（取材自上游新聞）

江蘇一名90後男子李姓男子，去年被綁架到柬埔寨後，竟然被網路詐騙集團 關起來「圈養」，抽血賣錢，平均每隔一個半月就被抽走三瓶血，他後來趁監管的人不注意成功逃離，入院救治時因為體內血被抽乾，瀕臨死亡，經緊急輸血後才脫離險境。事件曝光後，引發中國輿論關注。

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上游新聞報導，據多方消息證實，李男來自江蘇省鹽城市亭湖區黃海中路，他被醫院救助時向義工表示，他從小在福利 院長大，沒有親人，去年6月有人介紹他到廣西工作，工資高，結果抵達憑祥後被人劫持送到柬埔寨。由於拒絕參與網路詐騙活動，他多次被轉賣。近半年每隔一個半月就被詐騙集團帶來的「醫師」抽三個輸液瓶、每瓶500毫升的血，共計被抽血七次。

最後，由於詐騙集團的「醫師」已不能在其身上找到血管抽血，於是在頭部找血管抽血。據了解，李男是「價值高」的O型血，每次都被抽到僅能維持生命的血量為止。李男透露，除他之外，同樣被強抽賣血的受害者還有七個人。

參與救助的中柬義工隊透露，2月10日晚上，義工隊接到李男的求助電話。由於天色太晚，義工隊翌日一早才趕到電話約定的地點接李男，然後送他到中柬第一醫院接受治療。

金邊中柬第一醫院院長指出，李男入院時因為體內血被抽乾，已經瀕臨死亡，更有嚴重貧血、浮腫、腹水、肝硬化等併發癥。在輸了八袋、共2800毫升血後才度過危險期。

李男在醫院接受治療。（取材自上游新聞）

對於網傳除了右臂以外全身極度浮腫，針眼密密麻麻布滿全身，院長澄清，李男抽血針眼在手臂上，頭部的針眼並非抽血用針眼；由於嚴重缺血、陰囊腫大，且血管萎縮，全身浮腫，護士只能在患者的大腿附近切開皮膚找到血管抽血，並發現其血液呈血水狀態。

據了解，中國駐柬埔寨大使館 已與李男聯繫，將和金邊警方將進一步調查案情，大使館也會盡可能向李亞緣綸給予必要的幫助。