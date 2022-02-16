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柬埔寨「血奴」頻傳 當地華人：逃出算幸運 不少人身亡

中國新聞組／北京16日電
因拒絕從事網路詐騙，來自江蘇的李男被網詐公司抽血多次。（取材自極目新聞）
因拒絕從事網路詐騙，來自江蘇的李男被網詐公司抽血多次。（取材自極目新聞）

江蘇男淪「血奴」事件，讓柬埔寨的網路詐騙行業再次引起關注。專門揭露當地詐騙綁架致人身亡、關注華人遭遇的公眾號運營者阿龍，近日受訪表示，在柬埔寨「血奴」事件並不稀奇，更讓人揪心的是無端的綁架和殺害。

極目新聞報導，此前曾報導在柬埔寨網路詐騙公司，做不出業績或者不聽話的員工會遭到毆打、電擊，最後被轉賣。

阿龍說，如果真的是因為業績差、不會打字等原因轉賣，那就可能根本找不到下家。「此時，網詐公司就會想辦法榨乾你身上的一切，包括對你進行抽血。」阿龍說，遭遇抽血的人最後還活著並到醫院救治，是非常幸運的，因為在柬埔寨，一般這樣的人可能最後會面臨死亡的結果。

優美的海景、淳樸的民風，2018年以前的柬埔寨在阿龍看起來一切都很美好。不過，從2019年開始，當身邊越來越多的中國人出現了被綁架買賣，甚至被毆打電擊、倉皇逃離的情況時，阿龍才覺得不對勁。

「這個時候已經有大量的網路詐騙公司進入柬埔寨，占領了各個園區。」當時，阿龍的身邊時不時都有人失踪、身亡，他從朋友處聽說都是詐騙、綁架導致的，政府則並未公開真正死因。

據阿龍了解，在柬埔寨的網路詐騙園區，雖然有人是被騙來，有的是被綁架賣到公司，但還有很大一部分詐騙人員是自願留在公司進行網路詐騙活動的。

「有高收入很多人就不會跑了。」阿龍說，除了一些被動進入詐騙公司的人員外，另一些面臨電擊、毆打、轉賣的人，是業績差的員工，買家到公司來挑人，「然後就像挑牲口一樣帶走了。」

2021年，阿龍開通「阿龍闖蕩記」的微信公眾號後，眾多網詐受害者的投稿如雪片一般湧來，有的從國內被騙偷渡至柬埔寨，有人講述自己被詐騙公司電擊轉賣的經歷，也有人想公開自己在柬埔寨光天化日被綁架售賣的過程……，阿龍將這些受害者真實講述，從公眾號上推送出來。

因為在公眾號經常講述在柬中國人被詐騙、綁架的經歷，觸及了網路詐騙公司的利益，阿龍也時常會收到死亡威脅。阿龍說，「只有用這些親身經歷，才能對其他的中國同胞有著警示的作用。」

詐騙 微信 華人

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