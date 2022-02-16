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穿和服禁在洱海拍照？保安喊滾 景區：沒這規定

中國新聞組╱北京16日電
雲南大理洱海景區保安驅趕穿和服女子事件，引發關注。(視頻截圖)
雲南大理洱海景區保安驅趕穿和服女子事件，引發關注。(視頻截圖)

一名女遊客日前穿著和服在雲南大理洱海景區拍照，卻遭保安驅趕，稱「拍照不允許，請你們離開廊道」，「這裡是中國」；女遊客認為保安是道德綁架，「哪條法律規定不準穿和服，你給我講出來」，保安回應「怎麼道德綁架，日本和服穿到這種廊道裡面」。雙方隨後發生爭吵，最後四人離開景區，而保安跟上繼續罵「你最丟人最丟臉、丟你祖宗八輩的臉」。

影音來源：YouTube

綜合九派新聞、時間視頻報導，洱海景區回應稱，涉事保安是大理蒼洱投資建設公司一家負責廊道運營公司的人員，當時在才村入口處，女子一行四人，其中一人穿了和服進入廊道，被保安制止。景區稱沒有相關不能拍照的規定，這個可能是保安的個人行為。

雲南大理洱海景區保安驅趕穿和服女子事件，引發關注。(視頻截圖)
雲南大理洱海景區保安驅趕穿和服女子事件，引發關注。(視頻截圖)

網友表示，「沒必要這麼敏感」、「那開日本車的怎麼辦？」更有人表示，「和服是日本傳統服裝，人家都喜好咱們不應該干涉吧，又不是軍服；玻璃心也要有個度，愛國可以不能歇斯底里。」

因為過往歷史的關係，中國民間仍存留著部分仇日情結，2019年有男子穿著和服到武漢大學賞樓與安保人員發生肢體衝突。2021年大連開業的「小京都」是結合購物、文化和住宅的日本風味的綜合商業區，也因為被批評日本文化入侵，開幕9天後就停業。

近年民族主義高漲，涉及「辱華」、「精日」的爭議事件愈來愈多。去年12月13日為「南京大屠殺死難者國家公祭日」，當日浙江嘉興一名女子因身穿和服上街，遭網民舉報。原來涉事女子是當地一家茶藝館店長，兼職做網店模特兒，當日中午接到另一店鋪邀請穿着和服前往拍攝。她事後受到警方的嚴厲批評、教育。

雲南大理洱海景區保安驅趕穿和服女子事件，引發關注。(視頻截圖)
雲南大理洱海景區保安驅趕穿和服女子事件，引發關注。(視頻截圖)

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