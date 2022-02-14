1388元住上海五星酒店 房客怒：餐點沒上桌就被搶光

食物被搶光。（視頻截圖）

農曆新年期間，不少上海人選擇在酒店歡度假期。然而，有民眾購買上海陸家嘴的香格里拉「浦江樓豪華房套餐」，準備享受套餐附帶餐飲時卻發現餐廳人山人海，根本無法正常用餐，直言「花錢來這裡受了一晚上氣」。

新聞晨報報導，上海徐女士一家及朋友以1388元（人民幣，下同，約218美元），預訂大年初一至初二（2月1日至2日）的浦江樓豪華房套餐。套餐聲稱可享「豪華禮遇」，包含早餐、下午茶、下午5時至7時的「歡樂時光」等。

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徐女士表示，訂單顯示當天下午2時就可入住，一行人下午1時半就提前抵達準備辦理入住，但現場已有大批住客排隊，「密密麻麻的人」。辦妥手續後，酒店稱需打掃房間，安排他們先去行政酒廊休息就餐，但酒廊內更是混亂，「大廳很小，裡邊有幾百個人擁在一起，小餅乾、小水果還沒端上來的時候，就全部搶光了」。

有住客反映，行政酒廊內人山人海。（新聞晨報） 有住客表示，「小餅乾、小水果還沒端上來的時候，就全部搶光了」。（新聞晨報）

下午5時半徐女士才拿到房卡，之後再次前往行政酒廊享受「歡樂時光」時段，但酒廊依舊混亂，「服務員剛從廚房端出的餅乾，還沒上桌就已被守候在旁的叔叔阿姨們搶空」，她最後只能從其他顧客手上拿了幾塊餅乾和水果，給孩子墊肚。

據其他房客表示，當天現場的確一片混亂，向酒店接待人員反應，但他們無暇顧及，只能請房客向經理反應。總經理安排他們去酒店紫金樓的酒廊用餐，但顧客到現場後，卻被工作人員以「沒有預約」為由攔下。

對此，酒店工作人員表示，酒店在推出春節優惠套餐時就提前對節日期間的運營做了準備和預案，但「春節期間本地市場太火爆，超出預期」。