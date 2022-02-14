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偷稅被罰13億…薇婭傳3月復出 團隊開播吸103萬人看

記者賴錦宏／北京15日電
去年底被罰13.41億人民幣，淘寶直播一姐薇婭傳今年3月復出，其團隊12日開播。（微博）
去年底被罰13.41億人民幣，淘寶直播一姐薇婭傳今年3月復出，其團隊12日開播。（微博）

淘寶「直播帶貨一姐」薇婭去年底涉偷稅漏稅被查處後銷聲匿跡，有消息指她可能於今年3月復出，薇婭的前直播團隊也於12日通過新淘寶帳號進行直播，迅速引起關注。

綜合新浪科技、搜狐網等報導，36氪傳媒引述多個獨立信源稱，薇婭正在謀求復出，可能最晚於今年3月在淘寶重新開播。不過36氪網頁的原文目前已被刪除。

報導引述一名業內人士消息稱，薇婭的店鋪會在淘寶恢復上線，未來仍舊以直播的形式展開工作，帳號名稱和粉絲不會改變。媒體向薇婭老公董海鋒名下公司謙尋控股求證，對方表示「不清楚」。

據謙尋前員工透露，薇婭於去年12月停播後，直播團隊並未解散或裁員，放假一周後就恢復工作，目前暫時服務於其他主播。

同時，薇婭的原助播團隊也在淘寶開設新直播間「蜜蜂驚喜社」，12日晚上7時半開播，大約5小時的直播吸引了103.9萬人觀看。僅一場直播之後，該帳號就吸引26.96萬粉絲，「薇婭回來了」的消息也開始在粉絲群內流傳。

該團隊在開播時自我介紹稱：「不管你們認不認識我們，我們是一個全新的直播間。」

據36氪報導，儘管行業內不少人都聽到了薇婭復出的消息，但官方政策方面目前並無新的變動。一名接近浙江稅務機關的業內人士：「第四波對於主播和機構的懲處仍未結束，針對逃稅主播的處罰，目前也並沒有鬆動的跡象。」

據公開資料顯示，杭州市稅務局稽查局去年12月對薇婭涉嫌偷逃稅問題進行了查處。經查明，網絡主播薇婭在2019年至2020年期間，通過隱匿個人收入、虛構業務轉換收入性質虛假申報等方式偷逃稅款6.43億元（人民幣，下同，約9968萬美元），其他少繳稅款0.6億元，依法對薇婭作出稅務行政處理處罰決定，追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計13.41億元。

對於被罰一事，彼時薇婭致歉並回應稱，「完全接受稅務部門依法對我做出的相關處罰決定，並將積極籌措資金在規定時間內完成補繳稅款、滯納金和罰款」。隨後，薇婭微博、抖音號、淘寶直播間相繼被封。

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