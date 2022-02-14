我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣高端COVID-19疫苗巴拉圭3期解盲 達標並獲EUA

羽生結弦記者會暢談熱愛滑冰 沒有要退休

外遇父揚言砍妻 兒怒撞死父…家屬求情判刑逆轉

中國新聞組／北京14日電
河南許昌辛姓男子因開車撞倒父親後又調轉車頭再次碾軋父親致死，二審考量家屬為辛男求情而將他改判有期徒刑12年。此為示意圖。（取材自瀟湘晨報）
河南許昌辛姓男子因開車撞倒父親後又調轉車頭再次碾軋父親致死，二審考量家屬為辛男求情而將他改判有期徒刑12年。此為示意圖。（取材自瀟湘晨報）

河南許昌本月3日發生一起人倫悲劇。瀟湘晨報報導，辛姓男子開車將自己父親撞倒。隨後，他又調轉車頭，再次駕駛車輛輾軋父親致死亡。辛男在一審時被判無期徒刑，因不服判決提出上訴，他稱自己原本只是要開車嚇父親，並無致死意圖。二審法官近日對辛男改判為有期徒刑12年，此為終審判決。

瀟湘晨報報導，此案一審中，許昌市中級人民法院認定被告辛男犯故意殺人罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。

刑事判決書顯示，這場車禍發生之前，辛男母親和辛父生氣吵架，家裡的電視都被砸了。辛男隨即和妻子把母親接到自己家來住，母親告訴他們，兩人吵架是因為丈夫外遇。

據辛母證言，兩年前她發現了丈夫和一個女的相好，她曾與丈夫生過幾次氣，而丈夫還多次毆打她。4日晚，丈夫打電話說，如果她敢回家就要拿刀砍她。辛母說等民政局上班就去辦理離婚。

報導指出，辛男在庭上供述，父親常動手打母親，還威脅要砍死她，自己確實對父親十分不滿。當時他接到父親電話，隨後駕車前往約定地點。他本想是開車過去嚇父親，卻將父親碰倒，之後調頭返回時又軋住父親。

據現場法醫，屍檢過程中曾在死者辛父的腰部下發現一把菜刀。事發前天，死者曾因自己外遇，而與妻子，亦即死者的母親發生爭吵，揚言要砍她。且在死者兄弟及鄰居的口中，死者常喝酒、打牌，與妻子爭吵並打架。

此案一審中，許昌市中級人民法院認定被告人辛男犯故意殺人罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。被告人辛男不服判決，提出上訴。

據二審刑事判決書，原判已認定辛父存在過錯且是家庭矛盾引發。上訴人辛男故意非法剝奪他人生命，致一人死亡，其行為已構成故意殺人罪，依法應予懲處。但二審期間，死者妻子、女兒及其兄弟姊妹均表示諒解辛男並請求對其改判，死者的哥哥和弟弟也證實死者有錯在先，二審據此將辛男改判為12年，此為終審判決。

車禍 河南

上一則

中國大學畢業生出國深造比率下滑 基層就業搶手

下一則

香港疫情延燒 單日確診突破2千例大關創新高

延伸閱讀

台灣蘇建和案一審判死刑女法官湯美玉 今病逝

台灣蘇建和案一審判死刑女法官湯美玉 今病逝
公校教師反疫苗令上訴 最高法院駁回

公校教師反疫苗令上訴 最高法院駁回
「廢死之路難獲民意支持」 被害家屬：守護加害者人權

「廢死之路難獲民意支持」 被害家屬：守護加害者人權
資深大律師黃正東強強聯手合伙人胡逸倫律師 清水正東律師事務所將提供各項法律援助服務

資深大律師黃正東強強聯手合伙人胡逸倫律師 清水正東律師事務所將提供各項法律援助服務

熱門新聞

中國隊自由式滑雪選手谷愛凌。(取材自微博、Instagram)

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

2022-02-09 20:15
在紀錄片中，13歲的蘇翊鳴和14歲的谷愛凌一起訓練。（視頻截圖）

谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜

2022-02-12 09:00
冬奧金牌選手谷愛凌。（美聯社）

谷愛凌對比徐州8子母「前者是幻影 後者更貼近中國」

2022-02-10 12:35
羽生結弦。（新華社）

用「抗日名句」讚羽生結弦 編劇轟央視：迷妹過度吹捧

2022-02-11 19:42
網上流傳一篇4萬字的評論中國國家主席習近平的文章，被認為是反習勢力在20大前的起手式。圖為13屆全國人大四次會議開幕，習近平步入會場。(新華社資料照片)

反習重磅炸彈？4萬字批評習近平長文瘋傳海內外

2022-02-10 02:29
華裔美籍作家嚴歌苓。（本報資料照片）

稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字

2022-02-13 13:07

超人氣

更多 >
紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死

紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死
疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新

疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新
稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字

稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字
超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠

超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪7金排第3 挪威9金第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪7金排第3 挪威9金第1