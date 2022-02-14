外遇父揚言砍妻 兒怒撞死父…家屬求情判刑逆轉

河南許昌辛姓男子因開車撞倒父親後又調轉車頭再次碾軋父親致死，二審考量家屬為辛男求情而將他改判有期徒刑12年。此為示意圖。（取材自瀟湘晨報）

河南 許昌本月3日發生一起人倫悲劇。瀟湘晨報報導，辛姓男子開車將自己父親撞倒。隨後，他又調轉車頭，再次駕駛車輛輾軋父親致死亡。辛男在一審時被判無期徒刑，因不服判決提出上訴，他稱自己原本只是要開車嚇父親，並無致死意圖。二審法官近日對辛男改判為有期徒刑12年，此為終審判決。

瀟湘晨報報導，此案一審中，許昌市中級人民法院認定被告辛男犯故意殺人罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。

刑事判決書顯示，這場車禍 發生之前，辛男母親和辛父生氣吵架，家裡的電視都被砸了。辛男隨即和妻子把母親接到自己家來住，母親告訴他們，兩人吵架是因為丈夫外遇。

據辛母證言，兩年前她發現了丈夫和一個女的相好，她曾與丈夫生過幾次氣，而丈夫還多次毆打她。4日晚，丈夫打電話說，如果她敢回家就要拿刀砍她。辛母說等民政局上班就去辦理離婚。

報導指出，辛男在庭上供述，父親常動手打母親，還威脅要砍死她，自己確實對父親十分不滿。當時他接到父親電話，隨後駕車前往約定地點。他本想是開車過去嚇父親，卻將父親碰倒，之後調頭返回時又軋住父親。

據現場法醫，屍檢過程中曾在死者辛父的腰部下發現一把菜刀。事發前天，死者曾因自己外遇，而與妻子，亦即死者的母親發生爭吵，揚言要砍她。且在死者兄弟及鄰居的口中，死者常喝酒、打牌，與妻子爭吵並打架。

此案一審中，許昌市中級人民法院認定被告人辛男犯故意殺人罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。被告人辛男不服判決，提出上訴。

據二審刑事判決書，原判已認定辛父存在過錯且是家庭矛盾引發。上訴人辛男故意非法剝奪他人生命，致一人死亡，其行為已構成故意殺人罪，依法應予懲處。但二審期間，死者妻子、女兒及其兄弟姊妹均表示諒解辛男並請求對其改判，死者的哥哥和弟弟也證實死者有錯在先，二審據此將辛男改判為12年，此為終審判決。