女嬰被拐30年認親 母淚繫紅花 她喊：現在感覺很糖

高修梅認親後的第一張全家福合影。（取材自極目新聞）

離家時，她是不滿一歲的嬰兒；歸來時，已是31歲的新婚妻子。在已毫無印象的故鄉，迎接她的是顫顫巍巍的老母親，和一串喜慶的鞭炮。母女倆含淚抱在一起，這一刻，她們等了30年。

「做夢也沒想到這麼多人迎接我」，唐寶寶激動地說，以前看著別人家的燈光，總是在想哪盞燈會是屬於自己的。之前沒想過與家人相見的場景，不過每次看喜愛的尋親節目，看到親人相認的場景，她都很羨慕，自己也幻想過無數次與家人見面相認的場景。「我姓唐，今天的感覺也都是糖。」她說。

極目新聞報導，高修梅來自河南 省新鄉市延津縣一戶農村家庭，兩歲時母親去世，她與父親和一個長她四歲的哥哥一起生活。 17歲時，她從父親口中得知，自己是在1992年被一個親戚不知從哪兒弄來的。

之後的13年，高修梅從未停止自己的尋親之路。據報導， 2021年11月17日，高修梅在網路社交平台發布了首條尋親短視頻。2022年1月等到好消息，經過祖籍分析，她是雲南省昭通縣永善縣人，疑似的原生家庭姓唐。 1月26日，警方告訴她與疑似家庭的母親DNA 比對成功，她原名唐寶寶（乳名），1991年出生，1992年春天被拐。

唐寶寶後來才知道，家裡的親人包括媽媽、哥哥、嫂子、姊姊、姊夫等，幾十年來四處尋找自己。而父親已於8年前因病去世。

報導指出，尋親成功只是唐寶寶最近的第一件喜事，她在2月5日還舉辦婚禮，可以說是雙喜臨門。老家的媽媽和哥哥姊姊們原本打算來參加她的婚禮，但雲南下雪山路難行，只能取消。於是她結完婚後，於日前和丈夫一同飛往雲南，與親人見面。

12日下午，唐寶寶和丈夫乘飛機抵達昆明。報導稱，先後見到了姊姊和姊夫，與姊姊灑淚相擁。唐寶寶思親心切，連夜往家裡趕。12日晚10時許，唐寶寶抵達蓮峰鎮，見到了親生大哥和親生母親。母女倆長時間手挽著手，唐寶寶掩面泣不成聲。

據報導，家裡掛起了歡迎橫福，村子裡也放起了煙花爆竹。報導說，唐寶寶祭拜祖先和父親。母親和大哥帶著她在家門口踩盆。母親還給唐寶寶的手臂繫上了一朵大紅花。原來，依據當地民俗，女兒出嫁時會手繫紅花，這朵遲來的紅花，是母親親手紮製的。

唐寶寶的姐夫也是第一次來到岳母家，老人不但迎回了被拐30年的女兒，還見到了兩個第一次上門的女婿。一家人留下了第一張全家福。唐寶寶不太能聽清當地的方言，親生母親的話也有些聽不清，姊姊一直在一旁做著「翻譯」。