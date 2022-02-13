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婦尋子途中亡 同病相憐家長接棒7年 海報續現尋親管道

中國新聞組╱北京13日電
楊素慧尋子客死他鄉。（取材自上游新聞）
楊素慧尋子客死他鄉。（取材自上游新聞）

到重慶的尋親家長手中，有一份特殊的尋人啟事。原來，尋親家長楊素慧死在尋找走失孩子徐劍峰的途中，但不管走到哪裡，其他家長們都會帶上尋找他的那一張海報，至今7年了。

上游新聞報導，來自廣州的尋親家長楊素慧2015年因病去世，倒在了尋子的途中；但7年以來，楊素慧兒子徐劍鋒的尋人啟事，卻從未間斷地出現在各個尋親渠道中，原來，一起走過來的尋親家長們，將楊素慧的尋子之旅延續了下去。

電影《親愛的》尋親原型杜小華表示，徐劍鋒1987年出生，籍貫是浙江台州，1991年在廣州市南方大廈百貨商場被拐走失踪；孩子失踪後，母親楊素慧不久後和丈夫離婚，一個人踏上尋子之路。

報導指出，杜小華在2013年左右，電影《親愛的》開拍的時候在廣州認識楊素慧。他回憶，楊素慧當時的臉色已十分蒼白，身體狀況很差，後來他才知道，因為長期一個人找孩子，還要照顧大女兒，她的肺病已經非常嚴重。

2015年上半年，尋親的家長在寶貝回家志願者的倡議下，一人幾百塊發起了給楊素慧的捐款；但尋親家長的經濟狀況都不是很好，竭盡全力也只捐了兩、三萬塊錢。報導稱，後來，廣州一位企業家捐款，廣州一家醫院也減免了一部分的醫藥費，楊素慧才能進入醫院治療。

杜小華說，之後家長們仍繼續幫她籌錢，也有人主動去醫院陪護。大家想，如果能找到孩子，楊素慧心情好一些，會不會對病情有幫助。很多人都想盡辦法幫她傳播尋子的信息，但直到楊素慧去世，依然沒有徐劍鋒的下落。

「我們當時就是互相幫助的好朋友。」李芳說，報導說，大約2013、2014年時，在北京的尋親活動中，她曾和楊素慧住在同一個房間。去廣州搞尋親活動的時候，晚上楊素慧還拉著李芳回她家居住。後來去鄭州搞尋親活動的時候，楊素慧也曾到李芳家去暫住，兩人可以說是患難好友。李芳回憶，當時楊素慧就咳嗽得很厲害，李芳曾建議她趕緊去看病。

大約一年之後，李芳再看到楊素慧的時候，她已經十分消瘦。後來孫海洋和寶貝回家的志願者幫她聯繫醫院看病時，她的身體狀況已經十分糟糕。李芳說，楊素慧去世前並沒有要求其他人幫他找孩子，但是家長們都覺得，即使她去世了孩子依然要找到。後來，李芳便在徐劍鋒尋人中，留下了自己的電話。

「這也成了大家的一個心願，找到徐劍鋒，告慰楊大姐的在天之靈。」杜小華說。

杜小華拿著楊素慧尋子的尋人啟事。（取材自上游新聞）
杜小華拿著楊素慧尋子的尋人啟事。（取材自上游新聞）
杜小華穿著特製的尋親衛衣，箱子裡滿滿都是尋人啟事。（取材自上游新聞）
杜小華穿著特製的尋親衛衣，箱子裡滿滿都是尋人啟事。（取材自上游新聞）

電影 北京 鄭州

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