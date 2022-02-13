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「躺平等退休」 黃山市委60頁PPT痛批官員懶政

中國新聞組／北京12日電

多省日前召開「虎年第一會」聚焦新年新政。其中，在安徽省的大會中，黃山市委凌雲用了60頁的PPT剖析黃山幹部隊伍能力。她指出，黃山幹部存在「只要不出事、寧可不做事」、「不敢抓、不敢管」的混日子、等退休心態，要求「躺平的幹部」要「幹得熱火朝天」，黃山才會正氣充盈、朝氣蓬勃。

北京青年報政知新媒體報導，安徽省黃山市10日召開「全市改進工作作風為民辦實事為企優環境大會」中，省委書記鄭柵潔指出，有些幹部思想上、工作上突出表現為「六個不」，即不作為、不擔當、不進取、不務實、不守信、不知止。

與會的黃山市委書記凌雲說，鄭柵潔指出的「六不」現象黃山市也存在，某些方面還比較突出。這位1964年出生的女市委書記並結合60頁PPT展示，通過數據對比、圖表分析，對黃山幹部隊伍能力作風進行深入剖析。

凌雲提到黃山某些幹部的六個問題，即標杆不高、擔當不夠、服務不優、效率不快、工作不實、狀態不佳。在擔當不夠方面，有的幹部只要不出事、寧可不做事，對矛盾問題迴避繞行、視而不見；有的瞻前顧後、怕擔責任，遇事層層請示匯報，總是說「上面沒文件」、「以前沒幹過」，說到底是不敢抓、不敢管。

在效率不快方面，有的幹部不溫不火、不緊不慢，企業和群眾心急如焚，他卻慢慢悠悠，習慣於按部就班、墨守成規；有的工作不問就石沉大海，一問就正在落實，永遠都是進行時；有的工作推一下動一下，甚至推了也不動。在狀態不佳方面，有人官氣太重、暮氣沉沉；有的守攤子、混日子，等文件政策、等組織安排，甚至等轉崗、等退休，工作缺乏主動性和緊迫感。

「如果每個幹部、每個單位都忙得不亦樂乎、幹得熱火朝天，那黃山一定會正氣充盈、朝氣蓬勃，躺平的幹部還能躺得住嗎？混日子的還會有市場嗎？」凌雲說。

今年1月4日，黃山市委七屆二次全會中，凌雲也曾用45頁的PPT為講話內容用數據作註解。

除黃山市外，安徽省多個地級市也提出提升行政效率新措施。銅陵市委書記丁純要求幹部「不做坐而論道的談客；不做碌碌無為的過客；不做袖手旁觀的看客。」亳州市向社會公開市委書記、市長等81位領導幹部的手機號碼，第一時間解決市民疑難，亳州市委主要負責人當日下午就收到40多條短信。

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