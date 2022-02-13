過年父母給女友8000元紅包 寧波男：她爸媽分文沒給我

紅包怎麼包也關乎婚姻大事。此為示意圖。（取材自錢江晚報）

過年跟著情人回家見父母，一方家長給了8000元人民幣（約1257美元）紅包，另一方卻沒給，合不合禮數？近日一則男子發問貼文引起熱議，網民直呼這不僅是文化傳統的問題，更能從中觀察出自己有沒有被對方家長「認可」。

寧波一網名為「豬中郭富城」的男子發帖稱，他和女友交往一年論及婚嫁，約好過年期間拜訪對方父母。除夕女友來到他家中，他的父母給了女友8000元的紅包；年後換他拜訪女友家，帶了菸酒水果等禮品，但女友父母卻沒給他紅包。

這事情讓這名男子感到鬱悶，姑且不論紅包多少，他發問「男方去女方家是不用給紅包的嗎？寧波周邊的風俗就是這樣的嗎？」

這個帖子在論壇引起圍觀，多數網民認為女方父母的做法有問題，於禮不合，「我寧波本地人，雙方確定下來要結婚的，第一次見面男方給女方紅包，女方也給男方紅包」、「給了8000，對方父母就應該加點回過來，不然就是太不上路，以後會很累。」

也有網民表示，不必計較這些，「男孩子還是要大度一點」、「既然你們已經談婚論嫁了，以後這樣的事情也許會更多，你要問自己，心裡的坎過不過得去？過不去就再等等」。甚至有網民說，在他們當地的規矩，如果對方沒給紅包其實是「沒看上」。

據錢江晚報，寧波海曙區一位邵姓女士說，按照寧波的風俗，應該是男方先去女方家，女方家長會給紅包，然後再去男方家，這時候男方家長要加倍給女方。「豬中郭富城」的故事情況反過來了。但不論多少，都是禮尚往來，至少要有一個紅包，而且這個紅包的錢數必須是一個吉利的數。

「當然，也有幾種可能。一是女孩沒有把收紅包的事告訴家長，還有就是女方家長沒看中這男孩子，或者還在考慮中。」邵女士說。