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重機女神擁粉1600萬人設崩 變淫娃? 網揪產業鏈

中國新聞組／北京12日電
痞幼在抖音擁有千萬粉絲。（取材自微博）
痞幼在抖音擁有千萬粉絲。（取材自微博）

抖音正妹網紅「痞幼」外型甜美、身材火辣，因為熱愛騎重機被封「重機女神」，年紀輕輕就擁有近1600萬粉絲。然而，人紅是非多的她，去年9月被爆出性愛片，更被指造假年齡、身家背景。對此，有媒體表示，人設造假似乎變成一部分網紅的必經之路，更是形成了一條隱形的灰色鏈。

來源：YouTube

綜合媒體報導，痞幼對於年齡、出生地說詞反覆，她一度對外自稱於南韓出生；日前對外稱現年23歲、玩車7年的她，也被發現曾在自我介紹中提到出生年份是1995年，推算現應為27歲，另一方面又被發現2014年曾透露大學畢業，當時她曾發文感嘆「大學時光為何如此讓我懷念」，若就此推算，如今應已近30歲。

至於身家，痞幼先前傳出身價上億，在北京有一棟豪宅，海南島三亞也有8棟別墅，收藏的多輛名牌重機。她過去對外稱房子是「媽媽送給我的」，但有網友發現，所謂的「媽媽」身分應是她的小姑姑，質疑她富家女的背景是包裝出來的。

不僅如此，痞幼就連外貌也遭到酸民批評「神進化」，被翻出剛出道時期的舊照，被指與如今有著強烈對比感。

事實上，痞幼並不是特例，她的翻車只是揭露了網紅圈，甚至是娛樂圈的一種常態，為了迎合大眾口味，賺取更多的流量，割掉更多的「韭菜」，人設造假似乎變成了網紅的必經之路，更是形成了一條隱形的灰色鏈。

報導指出，在網紅圈之外，暗藏一股更恐怖的「產業鏈」。有些不肖人士專門收集這些以性感獲取流量的美女網紅，進行高價線下約拍，隨後在拍攝的酒店內提前裝好攝像頭。主播被高價寫真費用誘惑之後，他們會拿出事先準備好的比較暴露的服裝，讓女主播在隱蔽的位置換上，拍下他們的不雅換裝影片，再以高價流出。

這些人在利用網紅的名氣，在網上散播照片，讓「天使」網美一夕之間變成「淫娃」。而後，雖然這些女孩並非自願拍攝，但影片流出後，她們「啞巴吃黃連」難以透過法律途徑維護自己。

北京 天使 抖音

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